Sophos compra Avid Secure per fare sicurezza nel public cloud

Sophos ha annunciato l’acquisizione di Avid Secure, azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture cloud di nuova generazione.

Avid Secure offre un’analisi della sicurezza cloud basata sull'intelligenza artificiale, la conformità e la piattaforma DevSecOps, per dare un'efficace protezione end-to-end nei servizi cloud pubblici come AWS, Azure e Google.

Le operazioni di sicurezza nel cloud diventano più facili da gestire con una piattaforma che elabora milioni di metriche in tempo reale, applicando modelli di intelligenza artificiale per rilevare comportamenti non autorizzati e dannosi.

Si tratta di una piattaforma agentless che protegge l'infrastruttura cloud end-to-end, dallo sviluppo alla produzione.

Avid Secure è una piccola azienda privata con sede principale a San Francisco e una filiale dedicata allo sviluppo ingegneristico a Gurgaon, in India. È stata fondata nel 2017 da un team di esperti di cybersecurity e usa l'intelligenza artificiale e l'automazione per risolvere i problemi della sicurezza in cloud, tra cui la mancanza di visibilità del workload e la necessità di un monitoraggio costante al fine di affrontare gli attacchi più evoluti e complessi.

Come ricorda Nikhil Gupta, CEO e co-fondatore di Avid Secure, "Abbiamo creato una piattaforma per rivoluzionare la sicurezza degli ambienti cloud pubblici. La nostra tecnologia basata sull'Intelligenza artificiale fornisce analisi di sicurezza continua end-to-end, visibilità e conformità per proteggere i dati e massimizzare gli investimenti nei servizi cloud pubblico".

Con la protezione del workload nel cloud e il software posturale di Avid Secure Sophos amplierà ulteriormente la sua offerta di sicurezza per il cloud, ha commentato Dan Schiappa, senior vice president e general manager of Products di Sophos.