Fa il suo debutto ufficiale all’IFA 2018 di Berlino il nuovo smartphone flagship Sony Xperia XZ3.

La prima novità è senz’altro rappresentata dal display QHD+ HDR OLED da 6”, con tecnologia Bravia TV di Sony. Questa combinazione è tesa a offrire maggiore contrasto e nitidezza e colori più realistici e vibranti.

Il sistema X-Reality per mobile serve a convertire i contenuti in SDR e portarli a una qualità più prossima all’HDR. Abbinato a prestazioni video di alto livello c’è un comparto audio altrettanto sofisticato.

Gli speaker S-Force Front Surround Sound, promette Sony, sono ancora più potenti. E c’è il supporto per l’audio ad alta risoluzione. La tecnologia DSEE HX, inoltre, effettua l'upscaling dei file musicali compressi per avvicinare la qualità d’ascolto all’originale.

Ad aumentare ancora di più il coinvolgimento nella visione di film e video musicali, c’è il Dynamic Vibration System. Questo sistema di vibrazione dinamico offre un’esperienza tattile che sottolinea quella visiva e sonora, per un’immersione totale nell’intrattenimento.

Sony Xperia XZ3: design, fotocamera e prestazioni

In controtendenza rispetto al trend del momento, non è scavato alcun notch nel display dello smartphone. Una scelta, quella di Sony, che troverà d’accordo più di un utente.

Lo schermo ha un rapporto di 18:9 e a protezione c’è il vetro Corning Gorilla Glass 5. C’è inoltre la protezione da acqua e polvere con certificazione IP65/IP68, per cui Xperia XZ3 non teme gli schizzi.

Lo smartphone è disponibile in tre colori: Nero, Bianco argentato e Verde foresta. La nuova interfaccia Side sense sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire un accesso facile e comodo alle app preferite.

L’intelligenza artificiale è utilizzata anche nel comparto fotografico. Ad esempio nella nuova funzionalità del Sony Xperia XZ3, Smart launch. Questa attiva istantaneamente la fotocamera quando il telefono è posizionato in modalità panoramica. In tal modo permette di non perdere l’attimo ideale per lo scatto perfetto.

Questa nuova funzione si aggiunge alle funzionalità AI già esistenti, quali Superior Auto, Predictive Capture, Predictive Autofocus e Smile shutter.

La fotocamera principale Motion Eye è da 19 MP e offre la possibilità di registrare video in modalità 4K HDR. Inoltre, supporta il Super slow motion Full HD a 960 fps, per video di grande impatto.

La fotocamera frontale è da 13 MP consente di scattare selfie in modalità ritratto con effetto bokeh e filtro bellezza. Inoltre, 3D Creator consente di creare avatar 3D e di aggiungere animazioni facciali.

La potenza d’elaborazione si basa sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845. Il Sony Xperia XZ3 sarà disponibile a partire da inizio ottobre. Sarà tra i primi dispositivi a integrare l’ultima release Android 9 Pie.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.