Sonos Architectural è la novità di uno tra i marchi pionieri nella progettazione di speaker e soluzioni domestiche per lo streaming audio. Negli ultimi tempi i prodotti Sonos stanno anche acquisendo funzionalità smart, tramite la compatibilità con gli assistenti virtuali.

L’ultimo passo dell’azienda è Sonos Architectural by Sonance, una gamma di diffusori per l’installazione a incasso e per l’uso outdoor. Questi speaker passivi con modelli indoor e outdoor sono progettati e ottimizzati per essere utilizzati con il Sonos Amp. E sono sviluppati in partnership con Sonance, azienda specializzata in soluzioni audio per architetti, interior designer, installatori custom e imprese.

Della nuova gamma fanno parte Sonos In-Wall by Sonance e Sonos In-Ceiling by Sonance. Questi prodotti sono da subito disponibili negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ed entro la fine del mese lo saranno in Europa e a livello mondiale. È invece prevista per il mese di aprile la disponibilità di Sonos Outdoor by Sonance.

Sonos Architectural, audio a incasso e all’esterno

Sonos e Sonance, sottolineano le due aziende, hanno collaborato con l'obiettivo di produrre altoparlanti che scompaiono in qualsiasi ambiente. E allo stesso tempo in grado di fornire un suono di qualità, una copertura uniforme e facilità d'uso. Soluzioni tipicamente di grande interesse per architetti e interior designer, poco inclini a inserire nei propri progetti soluzioni troppo invasive.

Gli speaker passivi sono progettati per l’uso in abbinamento con Sonos Amp. I diffusori In-Ceiling e In-Wall sfruttano la funzionalità Trueplay, che tiene conto delle dimensioni, della configurazione e dell'arredamento della stanza. Ciò, allo scopo di regolare automaticamente l’equalizzazione per ottenere un suono ottimizzato per l’ambiente dove i diffusori sono collocati.

Il modello Outdoor, a sua volta, è il primo diffusore Sonos progettato per l'uso in esterni. È caratterizzato da un design weatherproof ed è progettato per resistere a un'ampia varietà di condizioni ambientali.

Sonos Amp

Il collegamento al Sonos Amp comporta anche il fatto di poter fruire delle funzionalità del sistema Sonos con gli speaker Architectural. Tra questi un'app facile da usare che funziona con i servizi di streaming più popolari. Nonché la possibilità di controllo tramite AirPlay 2 e quella di aggiungere altri altoparlanti e componenti Sonos per espandere il proprio impianto nel tempo.

Fino a tre coppie di diffusori Sonos Architectural by Sonance possono essere pilotate da un singolo Sonos Amp. Inoltre, tutti i diffusori Sonos Architectural offrono un'elaborazione dinamica dei bassi per migliorare la performance sulle frequenze basse.

Il Sonos Amp è un versatile amplificatore in grado di erogare 125 Watt per canale. È dotato di un ingresso digitale HDMI ARC così come di un line-in analogico RCA. È inoltre fornito di un’uscita per il subwoofer.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Sonos, a questo link.