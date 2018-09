Smart automation della casa con una app, in cloud

Controllare e comandare illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, sistemi antifurto, carichi energetici, sistemi audio-video e tutto ciò che è connesso in casa utilizzando un’unica app, significa avere a disposizione un sistema di Smart Automation.

Un cambio di passo per la smart automation arriva dal concetto di integrazione a 360° di Solomio, soluzione capace di realizzare un ambiente connesso su misura, personalizzato sulle richieste del committente.

Solomio fa da ponte tra i desideri del cliente e e le necessità dell'architetto: è un’app di smart automation senza limiti di integrazione con i vari dispositivi IoT che si bassa su un servizio di consulenza, progettazione e installazione.

Demo per architetti

Ogni settimana, a Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Statale 11, lo staff di Solomio accoglie gli architetti interessati a realizzare un progetto di Home Automation/Building Automation.

Il team di progettisti di Solomio studia e analizza le richieste del cliente, sceglie i brand da integrare e confeziona l'impianto che soddisfa le esigenze.

Solomio si interfaccia con i principali protocolli di comunicazione, dai più tradizionali come KNX e Modbus a quelli proprietari del settore elettrico e del comfort, fino alla sicurezza con ONVIF e altri standard.

Non ci sono costi obbligatori per abbonamenti o spazi cloud e i dati dei dispositivi restano all’interno della struttura, casa o ufficio che sia.

Solomio si propone come un unico interlocutore per consulenza, progettazione, installazione, collaudo e assistenza, che sono garantiti nel rispetto di tempi e costi.

La soluzione è adatta per progetti di automazione domestica e smart automation in uffici, ambienti retail, hospitality, dove serve garantire comfort ambientale, controllo energetico e della sicurezza.

È la risposta per architetti che vogliono incrementare il loro business e offrire soluzioni innovative di home automation ai clienti, per i privati che desiderano migliorare la propria vita rendendo la propria casa collaborativa, per gli imprenditori che vogliono ottimizzare la vita lavorativa automatizzando processi inutili e dispendiosi.