Solidworks 2019, collaborazione nella realtà estesa

DassaultSystèmes ha annunciato il lancio di Solidworks 2019, nuova versione del portafoglio di applicativi per la progettazione e l'ingegnerizzazione 3D.

Solidworks 2019 introduce migliorie e nuove funzionalità che aiuteranno milioni di utenti innovativi a migliorare i loro processi di sviluppo per portare più velocemente i prodotti in produzione, oltre a creare nuove categorie di esperienze per nuove categorie di clienti.

Parte integrante della piattaforma 3DExperience, Solidworks 2019 supporta il processo dalla progettazione alla produzione con funzionalità digitali.

Con le nuove funzionalità i team di sviluppo prodotto possono gestire meglio grandi quantità di dati e acquisire una rappresentazione digitale più completa di ogni progetto.

Solidworks 2019 offre inoltre nuove tecnologie e flussi di lavoro che favoriscono la collaborazione e realizzano esperienze immersive interattive nelle fasi di progettazione e ingegnerizzazione.

Fra le novità Solidworks 2019 offre maggiore flessibilità in progettazione per velocizzare le revisioni e le modifiche su un modello grazie alla funzionalità Large Design Review.Inoltre il software migliora sensibilmente le prestazioni nella manipolazione delle viste, per poter utilizzare hardware grafico di fascia alta se necessario.

Con Solidworks 2019 i team possono comunicare all'esterno del gruppo di progettazione aggiungendo annotazioni su parti e assiemi direttamente con un dispositivo touch, memorizzandole insieme al modello ed esportandole in formato PDF.

Altra funzionalità chiave di Solidworks 2019 è Solidworks Extended Reality (XR), un nuovo applicativo per la pubblicazione di scenari Cad creati in Solidworks, completi di luci, telecamere, materiali, decalcomanie e animazioni, "immergendosi" negli ambienti grazie a VR, AR e visualizzatori web.

Con dispositivi immersivi disponibili a costi sempre più accessibili che alimentano l'ecosistema di tecnologie ed esperienze interattive, progettisti e ingegneri possono utilizzare Solidworks XR per migliorare le revisioni collaborative interne ed esterne, aumentare l'efficacia nella vendita dei progetti, addestrare gli operatori per assemblare e interagire con i loro prodotti, e aumentare l'affidabilità dei progetti lungo tutto il ciclo di sviluppo dei prodotti.

Per Gian Paolo Bassi, Ceo di Solidworks, “continuiamo a sostenere l'evoluzione dei nostri prodotti in termini di usabilità, qualità e produttività; in questo contesto Solidworks 2019 mette a disposizione un ecosistema di progettazione completo per progettisti e ingegneri che privilegia le prestazioni della progettazione, l'attenzione ai dettagli e l'innovazione, oltre a sfruttare le potenzialità della realtà virtuale e aumentata".