Solari di Udine, la trasformazione digitale si vede nel quotidiano

Solari di Udine, che fornisce sistemi di informazione al pubblic come quelli delle stazioni ferroviarie, ha utilizzato le soluzioni Juniper Networks per supportare le proprie iniziative di trasformazione digitale su scala globale.

Le richieste di performance e ampiezza di banda di Solari di Udine stanno crescendo rapidamente e pertanto un’infrastruttura di rete affidabile è un passaggio fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di business.

Solari di Udine ha ampliato il set di funzionalità per poter implementare servizi video e VoIP, effettuare gli aggiornamenti di rete minimizzando il downtime e aumentare la resilienza e la solidità della rete.

Con la nuova infrastruttura di rete l'azienda ha potuto differenziarsi dalla concorrenza grazie all’aumentata capacità di elaborazione dei dati e offrire servizi ad alto contenuto tecnologico in tempi estremamente ridotti.

Cosa ha fatto l'IT manager di Solari di Udine

La nuova infrastruttura basata sugli switch Juniper Networks EX Series Ethernet permetterà a Solari di ridurre i costi operativi e gli investimenti, nonché la complessità della rete grazie a strumenti per l’automazione e la gestione unificata, che semplificheranno anche il monitoraggio della rete. Solari è oggi in grado di lanciare aggiornamenti degli apparati senza interruzione di servizio.

Gli switch EX Series Ethernet offrono a Solari di Udine una rete core ad alte prestazioni, funzionalità di aggregazione a livello di campus e di end-of-row nei propri data center. La tecnologia di chassis virtuale Juniper permette di connettere diversi switch EX Series Ethernet che opereranno come un unico dispositivo, rendendone possibile la gestione centralizzata e semplificandone la gestione.

La nuova infrastruttura scalabile aiuterà Solari di Udine a espandere il suo business, sostenere la crescita e connettere le diverse sedi a Modena e negli Stati Uniti.

Gianandrea Gobbo, IT manager di Solari di Udine rileva come trasformazione digitale significhi «sia aggiornare i sistemi esistenti sia digitalizzare i processi che erano finora all’esterno del perimetro ICT. La trasformazione digitale impone un’enorme pressione sui dipartimenti IT. La nostra priorità è la stabilità della rete, che per noi si traduce direttamente in fatturato».

Solari di Udine produce display, sistemi di orologeria industriale e di raccolta dati per il settore dei trasporti.

Le soluzioni integrate proposte dall'azienda comprendono sistemi di controllo e di informazioni sul traffico, ad esempio i pannelli a messaggio variabile che forniscono agli automobilisti informazioni sul traffico e per la sicurezza stradale, oltre a soluzioni che spaziano dai semplici display per fornire informazioni ai passeggeri o visualizzare messaggi pubblicitari basati su tecnologia wireless fino a soluzioni più complesse per soggetti con difficoltà visive.

Solari di Udine fornisce sistemi chiavi in mano offrendo un supporto completo, dalla fase di progettazione alla post vendita, che richiede un’infrastruttura di rete innovativa, stabile e ad alte prestazioni.