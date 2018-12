Snapdragon 8cx Compute Platform è il System-on-Chip di nuova generazione per Pc Always On Always Connected con Windows 10. È il terzo chipset Compute Platform di Qualcomm. Ed è la prima piattaforma 7nm al mondo specificatamente dedicata a questa categoria di Pc laptop.

È anche, spiega Miguel Nunes, Senior Director of Product Management di Qualcomm Technologies, il chipset Snapdragon più “estremo” creato dall’azienda. È stato progettato per offrire un’esperienza mobile di tipo premium su device da cui finora non ci si aspettava prestazioni da computer. Naturalmente, per giudicare occorrerà attendere di vederlo alla prova sul campo.

Caratteristiche dello Snapdragon 8cx

Nelle intenzioni di Qualcomm, Snapdragon 8cx introduce un nuovo livello di performance nel computing Always On Always Connected, nei Pc sempre connessi.

Considerando la tipologia di dispositivi, Snapdragon 8cx è progettato per offrire equilibrio tra prestazioni e durata della batteria. Quindi, per offrire una lunga autonomia, ma è comunque il SoC più potente prodotto finora da Qualcomm. E costruito dalle fondamenta e ottimizzato per il computing.

Le prestazioni della GPU si basano sulla Qualcomm Adreno 680. È presentata come due volte più veloce rispetto alla precedente generazione, e il 60 percento più efficiente. La GPU Adreno 680 offre il doppo dei transistor, il doppio della larghezza di banda della memoria e le ultime API DirectX 12.

Anche la CPU è al passo con le prestazioni, con la Qualcomm Kryo 495, la Kryo più veloce di sempre. Kryo 495 offre una CPU octa-core con una cache L2 più ampia, cache L3 e system cache. Con più cache a disposizione, aumentano le capacità multi-task.

Secondo Qualcomm, la CPU offre prestazioni di picco paragonabili a soluzioni 15W TDP concorrenti. Però, in un design ottimizzato per l’efficienza energetica, sottile, leggero e privo di ventole.

Connettività di rete

Snapdragon 8cx offre il supporto per USB 3.1 e per un doppio display 4K HDR, così come per l’audio Hi-Fi. Prevede anche il supporto per la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4+.

La connettività di rete, anzi alle reti, è essenziale per i dispositivi sempre connessi. Oltre a Wi-Fi e Bluetooth, la piattaforma include un modem Snapdragon X24 LTE integrato. Si tratta del primo modem a supportare LTE Category 20 con velocità fino a 2.0 Gbps.

Snapdragon 8cx supporta inoltre 4X4 MIMO e carrier aggregation 7X, per un throughput maggiore del 70 percento in condizioni difficili. Caratteristiche, tutte queste, che migliorano la user experience con soluzioni e strumenti cloud, che richiedono un accesso frequente alle risorse online.

Maggiori informazioni sul chipset Snapdragon 8cx sono disponibili sul sito Qualcomm, a questo link.

In ambito prettamente mobile, Qualcomm ha introdotto il nuovo chipset Snapdragon 855 Mobile Platform, al Tech Summit.