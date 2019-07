Le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 41% su base annua (YoY) nel 2018, trainate da Apple, imoo, Fitbit e Samsung. A metterlo in evidenza è l’ultima ricerca del Global Smart Tracker di Counterpoint.

Nel commentare i risultati, l'analista di Counterpoint Satyajit Sinha ha affermato che le spedizioni di Apple Watch sono cresciute del 22% su base annua nel 2018 e, in particolare, l’Apple Watch Series 4 ha conquistato il ruolo da protagonista: nel corso del 2018 ha venduto 11,5 milioni di unità, cosa che lo ha reso il modello più venduto dell'anno.

Secondo Counterpoint, tale successo è dovuto al suo focus su aspetti relativi alla salute, come l'ECG e il rilevamento delle cadute.

Counterpoint ha dichiarato di aver sovrastimato, durante le stime preliminari dell'anno scorso del Q2 2018, il contributo delle spedizioni della Series 1 rispetto alla Series 3 di Apple Watch.

Tuttavia, ulteriori verifiche sulla supply chain e sul canale, da parte della società di ricerca, hanno rivelato il contributo relativamente più elevato di Apple Watch Series 3. Di conseguenza, Apple Watch Series 3 diventa il secondo modello di smartwatch più popolare nel 2018, anziché il modello Series 1, nell’ultima analisi di Counterpoint.

Secondo gli analisti di Counterpoint, il mercato smartwatch complessivamente sta attraversando una fase di evoluzione incentrata sulle funzionalità cellulari, che possono renderlo un vero dispositivo indossabile stand-alone. Player quali Apple, imoo, Samsung, Huawei, Ticwatch e altri marchi sono stati gli early adopter. Tuttavia, gli smartwatch cellulari Apple e imoo hanno contribuito, rispettivamente, per il 13% e 10% delle spedizioni del 2018.

Per quanto riguarda la performance degli altri fornitori, gli analisti di Counterpoint hanno osservato che Samsung è cresciuta esponenzialmente del 90% anno su anno, visto che il market share del marchio coreano è balzato al 9% nel 2018.

Per Samsung, il 50% delle spedizioni di smartwatch era rappresento dalla serie Galaxy Watch lanciata all'inizio del terzo trimestre 2018, con una migliore durata della batteria.

La ghiera girevole per navigare nell'interfaccia utente e un design rotondo del quadrante molto tradizionale sono le funzionalità del Samsung più interessanti per i consumatori di smartwatch, secondo la società di ricerca.

Anche Huawei è cresciuta esponenzialmente, 129% anno su anno, contribuendo a far crescere la quota di mercato del marchio cinese al 2% nel 2018. Counterpoint prevede che il segmento smartwatch di Huawei sarà il suo unico segmento consumer che vedrà una crescita nel 2019, particolarmente forte in Cina e nel Sud Est asiatico.

Tre dei cinque modelli top-seller sono stati prodotti da Apple. Per Fitbit, il lancio dello smartwatch Verse è stato un punto di svolta, in quanto il marchio stava faticando a entrare nel mercato. L'altro modello tra i primi cinque best-seller è stato lo Z3 di imoo, un orologio per bambini 4G LTE. Lo Z3 è supportato da Qualcomm Wear 2100 ed è resistente all'acqua IPX8.

Sul sito di di Counterpoint Technology Market Research, a questo link, è possibile consultare la ricerca completa e tutte le altre analisi.