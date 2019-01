Nei prossimi cinque anni Xiaomi adotterà una strategia “dual core” fatta di smartphone e AIoT (AI + IoT). Per il prossimo quinquennio, l’azienda preannuncia inoltre un investimento di 10 miliardi di RMB nell’AIoT.

Ad annunciarlo è stato il fondatore, Presidente e CEO di Xiaomi, Lei Jun, alla festa annuale dell'azienda. Il termine AIoT si riferisce alla combinazione tra AI (intelligenza artificiale) e IoT, Internet of Things, Internet delle cose. Per Xiaomi però, ha aggiunto Lei, oltre a "AI + IoT", AI sta anche per "All in IoT".

L’integrazione tra smartphone ed ecosistema non è una novità per Xiaomi, che ha iniziato dal 2013. In cinque anni è diventata quella che l’azienda definisce la più grande piattaforma IoT consumer al mondo. Una piattaforma che collega oltre 132 milioni di dispositivi smart, esclusi telefoni cellulari e laptop. Tra questi, sono oltre 20 milioni i dispositivi attivi al giorno, alla data del 30 settembre.

La recente cooperazione strategica di Xiaomi con TCL rafforzerà inoltre ulteriormente il business degli elettrodomestici dell’azienda nelle aree supply chain e OEM. Soprattutto nei settori dei condizionatori e delle lavatrici.

Approccio multi-brand, per Xiaomi

Quello degli smartphone è stato il core business di Xiaomi negli ultimi cinque anni. Nel 2019, il business degli smartphone di Xiaomi continuerà a focalizzarsi sull'innovazione e sulla qualità. Nonché sulla ottimizzazione del portafoglio prodotti.

Di recente Xiaomi ha annunciato che Redmi opererà come marchio indipendente. Ha inoltre rilasciato l'ultima versione della popolare serie Redmi Note, Redmi Note 7. Ciò rappresenta l'arrivo di una strategia a doppio marchio per Xiaomi, "Mi + Redmi".

Mi, annuncia l’azienda, rafforzerà la sua presenza nei mercati degli smartphone dalla fascia media a quella high-end, e nei canali ”new retail”. Mentre Redmi si concentrerà sullo sviluppo degli smartphone dal rapporto qualità prezzo conveniente, accelerando il ritmo dell'espansione globale.

Oltre ai due principali marchi di smartphone, Xiaomi adotterà una strategia multi-brand che include Black Shark, POCO e Meitu. Ciò, per approcciare meglio i diversi segmenti di mercato.

Nel terzo trimestre del 2018, le revenue internazionali di Xiaomi hanno rappresentato il 43,9% del totale. Nel 2019, annuncia l’azienda, Xiaomi proseguirà nella sua espansione globale concentrandosi sui mercati di Europa e America Latina. L’azienda continuerà a costruire un efficiente sistema new retail, sviluppando costantemente i canali offline e migliorando quelli online.