SmartHub, lo strumento che uniforma la fattura elettronica

Sono tantissimi gli applicativi che gestiscono la fattura elettronica e non necessariamente sono compatibili con la tecnologia richiesta dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Ma ci ha pensato Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

In fatto di tecnologia di massa, l’Italia non spicca. Siamo sempre ai primi posti nell’acquisto di smartphone di ultima generazione, ma spesso ne facciamo oggetti di moda o culto senza sfruttarne appieno le caratteristiche e le possibilità. Questo ci fa sempre collocare ai vertici bassi delle classifiche “tecnologiche” internazionali.

Da questo punto di vista la rivoluzione portata dalla fattura elettronica è stato un vero toccasana. L’obbligatorietà ha forzato la digitalizzazione e tutti gli attori economici, volenti o nolenti, grandi o piccoli, si sono dovuti adeguare. La fattura elettronica è diventata uno strumento di digitalizzazione di massa.

Al centro di questa rivoluzione è lo studio professionale, chiamato a gestire, coordinare, supportare i propri clienti, data l’importanza del processo della fatturazione per il benessere dell’impresa.

Senza una fattura infatti non c’è il pagamento.

Ecco dunque sorgere un problema non secondario: come si gestiscono le fatture elettroniche prodotte con applicativi che non dialogano con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate?

Alla soluzione ha pensato Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia con un nuovissimo applicativo ingegnerizzato proprio per risolvere questo problema: Smart Hub.

Il primo di gennaio 2019, la data spartiacque per il mondo professionale e produttivo italiano, è subito emerso che non tutti i soggetti implicati nella trasformazione digitale, che si è attuata con l’avvio della fattura elettronica, si sono adeguati agli strumenti elettronici in uso al proprio commercialista.

Questo significa che vi sono molteplici casi di disallineamento tra commercialista e cliente in termini di emissione di fattura elettronica, invio della stessa allo SDI, lettura e consolidamento nei software di gestione contabile.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha anticipato il problema e ingegnerizzato la soluzione.

Smart Hub è un servizio digitale presente nel portale di collaborazione del commercialista che permette ai clienti dello studio l’importazione di fatture in formato XML FE prodotte dal proprio software gestionale non interfacciato con il Sistema di Interscambio (SdI).

Smart Hub consente l’invio al Sistema di Interscambio (SdI) e la gestione dei relativi esiti.

Attraverso l’hub sarà possibile ricevere in automatico le fatture elettroniche di acquisto dal Sistema di Interscambio e di effettuare la consegna delle fatture al commercialista per la registrazione contabile.

Smart Hub consente al commercialista un attento controllo dell’operatività e di gestire il processo di fatturazione anche quando l’emissione del documento contabile avviene con uno strumento terzo.

Lato cliente dello studio, Smart Hub funge da ultimo miglio per la fatturazione elettronica. L’azienda è in grado di inviare anche massivamente fatture in formato XML prodotte da un’altra applicazione al Sistema di Interscambio e di riceverne gli esiti, senza sostituire il proprio applicativo.

Smart Hub presenta un’interfaccia grafica immediata e una user experience ottimizzata che permettono al cliente del professionista di gestire il processo con il Sistema di Interscambio in maniera intuitiva e rapida.

Inoltre con Smart Hub, l’azienda cliente dello studio invia al Sistema di Interscambio le sue fatture attive e riceve in automatico le fatture passive attraverso il “Codice Destinatario Wolters Kluwer”, senza avere la necessità di utilizzare altri applicativi.

La trasformazione digitale in atto nel nostro Paese, alla quale la fatturazione elettronica ha contribuito in modo essenziale, rischia di creare problemi a causa del disallineamento degli strumenti digitali acquisiti dalle varie parti in causa. Aziende che già hanno investito in tecnologia si trovano magari a non poter dialogare fluidamente con il proprio consulente proprio a causa di una difformità strumentale.

Ma l’efficacia degli strumenti digitali si evidenzia proprio quando non obbliga gli attori di un processo, la fatturazione elettronica, a doversi a tutti i costi uniformare. Smart Hub di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ne è l’esempio lampante.