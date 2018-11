Nel suo nuovo smart speaker Xboom AI ThinQ WK9, LG ha “impacchettato” un bel po’ di funzionalità e tecnologie.

Innanzitutto, troviamo un display da 8 pollici HD touch screen. Infatti è possibile definire il dispositivo anche come smart display.

Poi, sono integrate le funzionalità di intelligenza artificiale dell’assistente virtuale Google Assistant. Dal punto di vista dell’audio, chiaramente uno speaker smart compatto da tavolo non viene necessariamente scelto per le prestazioni sonore.

Tuttavia, anche in questo caso LG ha sviluppato il sistema in collaborazione con uno specialista del settore. Nella fattispecie, si tratta di Meridian Audio, brand high end all’avanguardia nelle tecnologie digitali per l’audio e pioniere dell’alta risoluzione.

La tecnologia Meridian Audio ha aiutato LG nell’offrire delle prestazioni audio, una chiarezza vocale e una performance sui bassi al massimo delle possibilità di un sistema dalle dimensioni compatte.

LG Xboom AI ThinQ WK9 è equipaggiato con altoparlanti stereo da 20 W e una fotocamera frontale per la videoconferenza. La nitidezza dell’audio serve quindi non solo per la musica ma anche per comunicare. Inoltre, il display touch da 8 pollici consente di guardare video di YouTube e accedere a risorse quali Google Maps o Google Foto.

Lo smart speaker, un assistente al nostro servizio

L’integrazione con l’ecosistema Google è ampia e profonda, e non solo con esso: in generale con i dispositivi smart. LG Xboom AI ThinQ WK9 consente di controllare altri prodotti LG ThinQ presenti nella propria casa, quali Tv ed elettrodomestici. E, soprattutto, gli oltre 10.000 dispositivi smart prodotti da più di 1.000 marche che funzionano con l'Assistente Google.

Lo smart speaker LG Xboom AI ThinQ WK9 sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, e successivamente in altre regioni. Per dettagli più tecnici più precisi e per i prezzi, LG rimanda al lancio del prodotto nei singoli mercati locali.

Di seguito le caratteristiche principali dello smart speaker LG Xboom AI ThinQ WK9.

Display: touch screen HD da 8 pollici

Speaker: 2 canali / 20W

Fotocamera: 5 MP

Sistema operativo: Android Things

Dimensioni (L x A x P): 370 x 244 x 145 mm

Peso: 1,5 kg

Connettività: Wi-Fi / Bluetooth

Colore: nero

Quello dei dispositivi smart da tavolo, speaker e display, con assistente incorporato sta diventando una categoria di prodotto popolare.

Sempre rimanendo nel perimetro di Google Assistant, abbiamo visto di recente anche il lancio del Lenovo Smart Display.