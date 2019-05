Con l’obiettivo di fornire un’esperienza post-vendita sempre più puntuale e in linea con le aspettative degli utenti, Samsung ha attivato Smart Repair. Si tratta di un nuovo servizio acquistabile on line per la riparazione degli smartphone della famiglia Galaxy in caso di danni non coperti da garanzia. Grazie a Smart Repair, infatti, è possibile far riparare il proprio smartphone presso un centro di assistenza autorizzato Samsung usufruendo di ritiro e riconsegna del device compreso nel prezzo.

Il servizio è disponibile in tutta Italia. Per potersene avvalere basta accedere al portale dei servizi Samsung, selezionare il proprio modello di smartphone Galaxy, indicare la tipologia di danno e acquistare il pacchetto di riparazione appropriato grazie al configuratore automatico: il dispositivo verrà ritirato, riparato e restituito comodamente dove si preferisce. Da precisare che il servizio Samsung Smart Repair è disponibile per i seguenti dispositivi: S10e, S10, S10+, Note9, Note8, S9, S9+, S8 , S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge+, A6, A6+, A7 (2018), A9 (2018), J4+, J6, J6+.

“Le nostre attività di relazione con il cliente nella fase di post vendita sono sempre più strategiche nel processo di fidelizzazione al brand”, afferma Vito Fortunato, Head of Service Division di Samsung Electronics Italia. “Attraverso servizi come Smart Repair e Ora Samsung intendiamo offrire ai nostri clienti un’esperienza sempre più sicura, rapida ed efficiente. In questo senso i Samsung Customer Service non sono solo centri dove poter ricevere assistenza, ma anche luoghi che rispettano l’anima innovativa della nostra azienda dove si generano esperienze in linea con le aspettative dei nostri consumatori”.

Il concept alla base dei Customer Service

Ricordiamo che proprio per andare incontro alle esigenze post-vendita dei consumatori dallo scorso anno è stata avviata l’apertura dei Samsung Customer Service, centri assistenza completamente a marchio Samsung (seppure non di proprietà Samsung). Si tratta di un concept che mira a offrire il miglior servizio post vendita in esclusiva per i clienti Samsung. Il personale che opera all’interno dei Customer Service è, infatti, altamente specializzato e preparato sui prodotti e servizi mobile (smartphone, tablet, wearable) e gli elettrodomestici di Samsung. I Customer Service sono caratterizzati da un ambiente dal design moderno in cui i clienti Samsung possono ricevere assistenza e supporto su alcuni servizi esclusivi. Tra questi, uno dei più innovativi è Ora Samsung, che prevede la riparazione degli smartphone Samsung entro un’ora. Prenotando la riparazione tramite call center è possibile programmare il giorno e l’orario dell’assistenza e riavere lo smartphone funzionante dopo un’ora. A riguardo Samsung precisa che il 90% delle riparazioni di smartphone nei Customer Service avviene in meno di 60 minuti. Mentre si è in attesa che sia completata la riparazione del proprio dispositivo è possibile usufruire di aree dedicate e wi-fi gratuito.

Il 30% delle richieste non necessita riparazioni

I Samsung Customer Service sono pensati anche per offrire agli utenti ulteriori servizi, come la consulenza gratuita sulle funzioni degli smartphone. Il 30% delle richieste dei clienti infatti si conclude con una consulenza e non con una riparazione, per questo motivo Samsung sceglie di offrire gratuitamente ai propri Consumatori questo servizio..

In tale ottica i nuovi Customer Service di Milano, Torino, Napoli, Bologna e Como ospiteranno fino al 10 dicembre 2019, i corsi di SAVE for Seniors, il progetto di volontariato aziendale di Samsung, nato per offrire le competenze tecnologiche del team di Samsung Electronics Italia a favore dell’educazione digitale degli over 65, grazie a sessioni che spaziano dall’uso sicuro dello smartphone alla possibilità di sfruttare le potenzialità dei dispositivi connessi per migliorare la propria vita.

In pochi mesi (da ottobre 2018 a oggi), sono stati aperti 9 Samsung Customer Service in tutta Italia (Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino, Venezia-Mestre); ma il programma delle aperture prevede altre inaugurazioni nei prossimi mesi, fino ad arrivare al raddoppio del numero entro l’anno.