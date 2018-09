Il mercato globale della smart home è stato valutato per un valore di circa 30 miliardi di dollari nel 2016. Con un significativo CAGR del 14,6% nel periodo di previsione dal 2017 al 2025, è probabilmente destinato a toccare 97,61 miliardi di dollari entro il 2025.

La previsione arriva da un report di Transparency Market Research. Secondo la previsione, la richiesta di dispositivi per la smart home aumenterà, poiché i consumatori ne capiranno l'importanza. Inoltre, assumeranno rilievo i vantaggi derivanti dal risparmio energetico nella casa.

Il Nord America si è sviluppato come il principale mercato regionale per la smart home. Rappresenta una quota del 38,7% a livello mondiale. In Nord America, il mercato smart home sta beneficiando anche del crescente interesse per i servizi sanitari.

Secondo Transparency Market Research (TMR), il report delinea un panorama competitivo. Ciò detto, è probabile che il numero di player in questo mercato possa aumentare rapidamente in futuro. Questo è attribuibile all'elevato margine di profitto nel settore.

Il mercato globale relativo alla casa connessa è pronto a dilagare in modo esponenziale nei prossimi anni. A parte l'aumento del reddito disponibile dei consumatori, si prevede che il mercato smart home possa trarre vantaggio dall’estensione dell'uso di Internet in tutto il mondo.

Smart home e diffusione dell’IoT

I continui progressi nell'Internet of Things (IoT) che hanno portato a un calo di valore in sensori e processori, solleciteranno i produttori a far progredire la robotizzazione. Negli ultimi due anni, il mondo ha visto un enorme aumento del Wi-Fi, incoraggiato dallo sviluppo dell’IoT. Inoltre, il diffondersi delle reti Wi-Fi domestiche contribuisce allo sviluppo del mercato globale smart home.

Oltre a questi fattori, la crescente domanda di device per la smart home aumenterà di ritmo per un altro motivo. I consumatori comprenderanno il significato dei vantaggi derivanti dall'introduzione di prodotti che rendono più efficiente il consumo energetico della casa. Ad esempio, gli utenti possono ridurre l'utilizzo di energia mediante la programmazione e le impostazioni della temperatura.

I regolatori smart collegati ai sistemi Wi-Fi domestici sono semplici da utilizzare e possono essere controllati da remoto. Indipendentemente da questa richiesta, il pericolo di violazioni della sicurezza su cloud è un ostacolo per il mercato smart home.

L’analisi si basa sul report su una recente ricerca di mercato di Transparency Market Research. Il report è intitolato "Smart Homes Market (Application - Lighting Control, Security and Access Control, HVAC Control, and Entertainment Control) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2017 - 2025”.

I punti chiave del report sono i seguenti. L'aumento della domanda di device per la smart home aumenterà di ritmo. Ciò poiché i consumatori comprendono significato e vantaggi dell'introduzione di prodotti che aumentano l’efficienza del consumo energetico della casa.

Con l’aumento del reddito disponibile dei consumatori, il mercato smart home dovrebbe trarre vantaggio dall'espansione di Internet in tutto il mondo.

I segmenti chiave della smart home sono i seguenti: controllo dell'illuminazione; sicurezza e controllo degli accessi; controllo HVAC; entertainment; altro.

In Europa, i mercati principali sono, nell’ordine, UK, Germania, Francia e Italia.

Maggiori informazioni sulla ricerca si trovano a questo indirizzo.