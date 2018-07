Elgato diventa Eve Systems e si concentra sulla smart home

Elgato Systems cambia nome in Eve Systems, annunciando l’intento di focalizzarsi sulla produzione di dispositivi per la smart home. La linea Eve del marchio identifica già da tempo la linea di prodotti smart per la casa connessa. Abbiamo ad esempio di recente dato notizia dell’imminente arrivo del nuovo Eve Aqua, per annaffiare le piante con un’app.

Elgato è però anche nota per la sua gamma gaming, con soluzioni di cattura e per lo streaming. L’azienda, e il suo fondatore e CEO Markus Fest, hanno ora annunciato l’intenzione di focalizzarsi sul mercato smart home.

Elgato diventa Eve Systems

Il nuovo nome della società, Eve Systems, riflette proprio l’intenzione di concentrarsi sui prodotti per la smart home. Riprende infatti la denominazione della popolare linea di dispositivi smart della casa, molti dei quali disponibili anche sull’Apple Store. Le soluzioni Elgato hanno sin dagli inizi mostrato infatti una predilezione per la piattaforma HomeKit di Apple.

Dall’altro lato Elgato Gaming, la divisione che si occupa di accessori per lo streaming, viene ceduta a Corsair. Quest’ultimo è un marchio produttore di accessori per computer e per il gaming che ha una lunga storia alle spalle. Lo stesso Markus Fest, ora CEO di Eve Systems, ha sottolineato come attualmente il panorama gaming sia dinamico e stimolante. Per questo, hanno cercato un partner più grande che potesse aiutare a capitalizzare queste enormi opportunità. Allo stesso tempo, la linea di prodotti Eve beneficerà di un team focalizzato e di un'organizzazione dedicata. Questa mossa rafforzerà ulteriormente entrambe le famiglie di prodotti, è l’opinione espressa da Markus Fest nel commentare la riorganizzazione.

Quasi a dimostrazione di ciò, l’azienda ha anche annunciato che all’imminente IFA di Berlino verranno presentati diversi nuovi prodotti Eve.