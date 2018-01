Nella smart home anche il bagno diventa intelligente

Alle sue spalle ci sono 145 anni di storia spesi a produrre servizi igienici, vasche da bagno e rubinetti. Ma nonostante questo passato per vedere il futuro del bagno di casa bisogna andare nei pressi di Milwaukee dove Kohler si è reinventata come azienda e guarda al futuro.

L’azienda ha realizzato uno Smart home experience lab composto da una cucina completamente rifinita e tre camere dove c’è anche una vasca da bagno collegata a Internet. Nella stessa stanza, Kohler ha una doccia, un lavandino con specchio da bagno e wc, tutti controllabili con un'app o un comando vocale.

Quasi tutti i nuovi prodotti di Kohler lavorano con Amazon, Apple e gli assistenti vocali di Google. Il suo nuovo specchio Verdera vanity ha un altoparlante Alexa dotato di doppio microfono integrato. È inoltre possibile utilizzare un comando vocale per impostare la temperatura dell' acqua nel sistema doccia o la temperatura e il livello di riempimento nella vasca da bagno PerfectFill. È anche possibile utilizzare la voce per lavare il bagno di fascia alta Numi wc.

Dietro l'applicazione Kohler Konnect, l'azienda ha lanciato anche il Kohler Cloud, un back-end ospitato da Microsoft Azure, che collega l'applicazione ai prodotti per il bagno e servizi vocali. Le piattaforme di intelligenzxa artificiale non hanno necessariamente una libreria costruita per il bagno. Così se l'Ia sente la parola flash pensa a una macchina fotografica. Per questo è stato necessario un duro lavoro per ottenere la parola perfetta per essere udita correttamente. In pratica la soluzione deve imparare bene la lingua. Inizialmente Kohler veniva interpretato come colore, doccia (shower) funzionava bene, ma bathroom è stato più difficile da compnredere perché tradotto come come cattivo o pipistrello.

La linea di specchi illuminati Verdera di Kohler ha un nuovo modello abilitato con Amazon Alexa. Lo specchio sarà rilasciato con un altoparlante Alexa abilitato incorporato nella parte inferiore e racchiuso in modo da proteggerlo dall’uso dell'acqua del bagno. I microfoni rivolti verso l'alto ascoltano i comandi vocali, mentre i controlli a sfioramento regolano i livelli di suono e luce. I Led alimentano due strisce luminose verticali sui bordi dello specchio. Le funzioni di luce notturna forniscono una luce morbida e i sensori di movimento sotto lo specchio aumentano i livelli di luce quando qualcuno si trova davanti. Lo specchio sarà disponibile in tre diverse dimensioni e con diversi prezzi.

Lo specchio Verdera è l'elemento centrale del bagno Kohler essendo l'unico prodotto con Alexa integrato. Il resto della formazione tecnologica di Kohler funziona con le abilità Alexa e l'app Kohler Konnect, ma non ospita l'assistente Alexa. Comandi vocali per riempire la vasca da bagno, avviare la doccia, risciacquare la toilette o ascoltare le notizie funzionano con lo specchio Verdera.

L' ultima vasca da bagno Kohler possiede comandi intelligenti per la temperatura dell'acqua e riempire il livello attraverso l'app Kohler Konnect o un comando vocale. La vasca inizia a riempirsi una volta che l'acqua corrente raggiunge la temperatura richiesta e smetterà di funzionare quando la vasca raggiungerà il livello di riempimento specificato. Oltre alla temperatura dell'acqua e al livello di riempimento, sono disponibili anche comandi vocali e applicativi per l'idroterapia e le impostazioni delle onde sonore vibracusiche.

La linea di docce è dotata anche del trattamento Kohler Konnect con l'ultima versione della doccia Dtv (valvola termostatica digitale). Questa linea è in circolazione da oltre un decennio, e permette di impostare la doccia ad una specifica temperatura e portata dell' acqua, tra le altre opzioni. Ora, con l'app e le abilità Alexa di Kohler, è possibile controllare ogni aspetto della doccia, tra cui temperatura dell' acqua, pressione, musica, illuminazione e vapore attraverso comandi vocali.

È inoltre possibile salvare impostazioni doccia personalizzate, consentendo un comando come "Alexa, accendete la doccia mattutina di Carla" per attivare le condizioni doccia preimpostate.

Il Numi intelligent toilet offre lavaggio a mani libere, pulizia bidet, riscaldamento piedi, asciugatura ad aria, controllo odori, musica, luce notturna e gestione automatica della temperatura dei sedili. Con l'applicazione Kohler Konnect è possibile personalizzare queste funzioni e operare tramite Alexa. Il pannello di controllo Numi a parete è ancora un' opzione per il controllo fisico.

Kohler presenta anche una nuova versione del rubinetto da cucina Sensate con Kohler Konnect integrato. La versione intelligente consente di monitorare l'utilizzo dell' acqua in casa e di erogare acqua a una temperatura e a un livello di volume specifici utilizzando comandi vocali e interazioni touchless basate sul movimento.