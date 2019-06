Skype è da tempo tra i modi più semplici per condividere lo schermo con altre persone: ora Microsoft lancia la funzionalità di screen sharing anche sulle piattaforme mobili, Android e iOS.

Non è questa, peraltro, l’unica novità: il popolare strumento di comunicazione riceve anche ulteriori miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda l’esperienza nelle chiamate, sempre su mobile.

Screen sharing con Skype su mobile

Microsoft ha dunque annunciato il roll-out generale della funzionalità di condivisione dello schermo dello smartphone, mediante Skype, sui sistemi operativi mobili Android e iOS. Lo si può fare in maniera semplice, da qualsiasi luogo e in ogni momento. Che sia per, come dice Microsoft: “fare acquisti online con i tuoi migliori amici, o per collaborare con qualcuno dall'altra parte del mondo rimanendo comodamente sul tuo divano, e senza bisogno di tirar fuori il portatile”.

Per attivare l’opzione dello screen sharing basta iniziare una chiamata Skype, toccare il nuovo menu "..." e avviare la condivisione dello schermo.

Per quel che riguarda le altre novità, arriva ora anche l’esperienza riprogettata e migliorata delle mobile call su Skype, che rende più fluide e semplici le videochiamate e che già da tempo era in fase di test nell’ambito della Insider Preview.

Videochiamate più fluide

Un singolo tocco rimuoverà i controlli di chiamata e consentirà di portare avanti la videochiamata senza elementi che ne ostacolino la piena fruizione. In ogni caso, non si perde certo la possibilità di mantenere il controllo sulla chiamata: basta, ancora, un semplice tocco per far tornare di nuovo tutto ciò di cui si ha maggiormente bisogno, in posizione centrale e in primo piano.

Tutto il resto è stato aggiunto al menu “…”, che ha anch’esso conosciuto di recente un redesign. Questo nuovo menu consente di accedere a tutte le utili funzioni aggiuntive quali, per l’appunto, la condivisione dello schermo, la registrazione delle chiamate e i sottotitoli. Tutte le funzioni rimangono quindi a portata di mano, e al contempo la schermata della videochiamata diventa più pulita e libera da ingombri.

La condivisione dello schermo sui dispositivi mobile è disponibile sull'ultima versione dell’app di Skype per Android e iOS (per l’esattezza, iOS 12 e versioni successive).

Per consentire agli utenti di sfruttare al meglio la funzione di condivisione dello schermo di Skype, Microsoft ha predisposto una pagina di supporto con le istruzioni, raggiungibile a questo link.