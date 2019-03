L’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, interviene sull'affare Sky-Mediaset Premium.

Ha infatti ha avviato un procedimento istruttorio per valutare l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo della società R2, ovvero il ramo operation pay di Mediaset Premium, da parte di Sky Italia e Sky Italian Holdings.

Il procedimento vuole accertare le possibili ricadute concorrenziali dell’acquisizione di R2, la piattaforma tecnica del digitale terrestre di Mediaset Premium che in passato è stato sostanzialmente l’unico concorrente di Sky nel mercato della pay-TV.

In particolare, verrà valutato se l’operazione potrebbe determinare un rafforzamento della posizione dominante di Sky nel mercato dei servizi al dettaglio della pay-TV e in quello dei servizi di accesso all’ingrosso alla piattaforma tecnica della televisione a pagamento del digitale terrestre, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in tali mercati e in quelli collegati come il broadcasting digitale, i contenuti e i canali pay-TV.