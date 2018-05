Sky sul digitale terrestre parte il 5 giugno

Come da copione, dal 5 giugno arriva Sky sul digitale terrestre. Sfruttando le frequenze di Mediaset Premium, la piattaforma satellitare diventa visibile quindi anche sui Tv non collegati all’impianto satellitare.

Più in dettaglio, saranno proposti alcuni canali Sky, che, assieme a una selezione di canali Premium di Medaset, daranno vista a una nuova offerta. Il costo dell’abbonamento sarà 19,90 euro al mese fino alla fine di giugno e poi salirà a 29,90 euro al mese.

Il dettaglio dei canali

I canali che Sky propone per la nuova offerta sono Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky TG24, Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD e Sky Sport 24. Da Mediaset arrivano Premium Action, Premium Cinema, Premium Joi, Premium Stories, Premium Cinema, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Comedy.

Un’offerta, che, se si considerano i contenuti, rappresenta una selezione piuttosto accattivante. Sky sul sito di presentazione enfatizza infatti la possibilità di vedere programmi come Champions League, Europa League, Premier League, MotoGP e F1, Wimbledon, X-Factor, MasterChef Italia, 4 ristoranti, Gomorra La Serie, Il Trono di Spade, The Walking Dead, House of Cards e Il Miracolo. Ma, come si può notare, se si eccettua Sky Sport 1, nessun altro canale è per il momento in HD.

I dettagli su come potersi abbonare non sono ancora disponibili. Lo saranno a breve.