Sky si accorda con DAZN e completa l’offerta di partite di Serie A

Dopo tante indiscrezioni, è arrivata la conferma definitiva: Sky ha raggiunto un accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata (di cui, precisa Sky, 16 big match su 20 a stagione) già disponibili con l’abbonamento Calcio si potranno perciò ora aggiungere le 3 partite di Serie A e tutta la Serie B trasmesse in streaming da DAZN ogni turno di campionato.

Grazie all’accordo, la app di DAZN verrà integrata su Sky Q. Sarà quindi possibile accedere a questo servizio aggiuntivo direttamente dalla home di Sky Q e fruirne comodamente sulla propria TV. Il servizio non sarà però gratuito. Sky ha infatti previsto il pagamento di ticket. La società non ha dato informazioni precise riguardo le tipologie di ticket disponibili, però sul sito dell’azienda viene fatto un esempio: il ticket per vedere le partite per un mese costerà 7,99 euro per chi è cliente da più di un anno. C’è quindi una differenza di 2 euro rispetto al canone mensile previsto da DAZN: a riguardo Sky precisa che si farà carico in prima persona del pagamento di tale differenza.

Da sottolineare che i ticket acquistati su Sky daranno il diritto di usare l’app DAZN su tutti i dispositivi dove questa è disponibile: computer, tablet, smart TV e console per videogiochi.

Ogni giorno una partita

A fronte dell’accordo raggiunto con DAZN, su Sky Q si potranno quindi vedere tutte le partite di serie A e quelle di serie B, oltre a tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League, senza dimenticare tutti gli altri eventi esclusivi dell’offerta sportiva Sky. Diversi degli incontri trasmessi in esclusiva saranno anche in 4K HDR. Per i fan del calcio c'è quindi ora l'opportunità di avere ogni giorno della settimana almeno una partita da vedere.

Per contro, va evidenziato che per poter vedere l’offerta completa di calcio italiano ed europeo, coppe comprese, è necessario avere gli abbonamenti a due pacchetti: Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre, bisogna acquistare i ticket DAZN.

Sky rende noto che i ticket e le relative condizioni dedicate ai propri clienti saranno disponibili entro metà agosto e, appena rilasciata, l’apposita app di DAZN verrà integrata nella home di Sky Q.