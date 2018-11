Un sistema di visione per la tracciabilità di Michelin

Cognex ha risolto il problema della tracciabilità degli pneumatici per mezzi pesanti prodotti nello stabilimento Michelin di Spinetta Marengo (Alessandria).

Dopo aver analizzato il flusso produttivo degli pneumatici, Cognex ha progettato insieme agli ingegneri di Michelin il sistema di visione per la tracciabilità del prodotto.

Come ha spiegato Giuliano Cerisola, Responsabile Tecnico Confezionamento e Finitura di Michelin, “il processo produttivo di uno pneumatico per mezzi pesanti è complesso e molto impegnativo. Si passa dall’arrivo e lavorazione delle materie prime alla loro trasformazione in semi-lavorati, dalla realizzazione di uno pneumatico a crudo al processo di cottura e infine al trasporto verso il magazzino prima della spedizione e invio al cliente finale. Detta così sembra semplice e lineare, ma l’interazione fra robot, mano d’opera umana, materie prime differenti e processi produttivi a step, nell’intero processo deve essere tenuta sotto controllo attraverso il nostro ERP. L’assoluta precisione della lettura dei barcode sui singoli pneumatici, garantisce la nostra produttività. I sistemi di visione e lettura sono dunque fondamentali per i risultati finali dell’intero sito produttivo”.

Nello stabilimento di Spinetta Marengo il ritmo produttivo è elevato: lo pneumatico si muove sui conveyor e viene manipolato in produzione a una velocità di 0,40m al secondo, 24 m al minuto. Il ritmo non può essere rallentato e la precisione di lettura dev’essere totale in ogni condizione.

Il barcode è situato lateralmente sulla ruota e solo su uno dei diversi layer che costituiscono la struttura dello pneumatico. Ciò significa che per tracciare correttamente il singolo pneumatico all’interno dell’ERP di Michelin vi è una sola possibilità di lettura che non può essere mancata.

Per farlo Cognex ha installato un sistema di lettura di codici a barre DataMan 150 con comunicazione seriale. I lettori di codici a barre fissi della serie DataMan 150 offrono comunicazioni USB e RS-232 e configurazione diritta o ad angolo retto.

1DMax, algoritmo per la lettura dei codici a barre , è in grado di leggere anche i codici più difficili. Se associato alla tecnologia Hotbars II, 1DMax garantisce velocità di lettura ancora più elevate e a risoluzioni più basse. Come spiega Luca Bianchin, Account Sales Engineer di Cognex, alla guida del team operativo che ha seguito ed implementato la progettazione del sistema di visione ideale per la tracciabilità del prodotto nello stabilimento Michelin, “Il pneumatico, in fase di costruzione, è in rotazione ad una velocità compresa tra i 40 e 70 metri al minuto. Durante questa fase il sistema di lettura rileva il codice 1D posizionato sul pneumatico in movimento”.

Giuliano Cerisola conferma che “La scansione dei componenti prima dell’approdo nel magazzino è ora così semplice e veloce da aver raggiunto immediatamente gli obiettivi del processo di rintracciabilità, diminuito i costi attraverso l'ottimizzazione dell'efficienza e ridotto scarti e rilavorazioni. Il tasso di lettura che abbiamo raggiunto con la soluzione Cognex è davvero rilevante; raggiungiamo oggi un read rate del 99,8%”.