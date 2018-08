All’IFA di Berlino fa il suo debutto ufficiale la linea Signature Kitchen Suite. È una linea di appliance per la cucina di livello premium, progettata da LG specificamente per il mercato europeo.

La linea di elettrodomestici Signature di LG si caratterizza per la cura per il design e per i contenuti tecnologici. Si tratta dunque di appliance per la cucina eleganti e connessi.

La connettività Wi-Fi abilita, per gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite, la compatibilità con le piattaforme AI. Nel presentare la linea, LG cita come esempio Google Assistant e Amazon Alexa.

La connettività e le funzionalità smart offrono inoltre agli utenti la flessibilità del controllo da remoto e dell’integrazione con Internet.

Ad esempio con la possibilità di cercare le ricette online usando app come Innit, SideChef e Drop. Oppure di inviare le ricette direttamente al forno. O, ancora, preriscaldare il forno da lontano, impostare la giusta modalità di cottura e monitorare tutte le operazioni in cucina.

Stile e tecnologia in cucina con Signature Kitchen Suite

La Signature Kitchen Suite di LG è una proposta che si colloca sulla fascia alta del mercato europeo delle cucine. Un’offerta di tipo high-end, sviluppata in maniera specifica per il mercato europeo.

Un mercato in cui, la natura tendenzialmente più compatta delle cucine, porta all’esigenza di un uso creativo ed efficiente dello spazio. E quindi di elettrodomestici che si inseriscano al meglio in questa filosofia. E naturalmente, visto oltretutto il posizionamento di tipo premium dei prodotti, con una grande attenzione al design.

Quando si parla di stile e design nell’arredamento, e non solo, l’Italia è un punto di riferimento nel Mondo. E infatti, a parte la prima uscita ufficiale in fiera all’IFA di Berlino, sarà proprio l’Italia il trampolino di lancio.

La Signature Kitchen Suite farà il suo debutto europeo in Italia entro quest’anno. Altre mercati chiave, sempre in Europa, seguiranno successivamente.

Per il suo lancio europeo LG ha collaborato con le aziende del settore Valcucine e Arclinea. Con queste aziende LG ha lavorato per poter offrire all’utente una perfetta integrazione tra la forma e le funzionalità.

Il pacchetto completo comprende forno, piano cottura a induzione, frigorifero, lavastoviglie, cantina e macchina per caffè espresso. La Signature Kitchen Suite sarà disponibile in una gamma di finiture.