Siemens vara una piaffaforma mondiale di stampa 3D

Siemens ha annunciato una piattaforma digitale con cui collegherà gli utenti in tutto il mondo: darà accesso a competenze globali di progettazione/ingegneria e risorse di stampa 3D, velocizzerà il passaggio dall’idea al pezzo, snellirà il processo di co-innovazione e accelererà l’adozione della stampa 3D per uso industriale.

Come parte della propria strategia che comprende soluzioni integrate per il mercato globale dell’additive manufacturing, Siemens ha presentato i piani per una nuova piattaforma collaborativa online concepita allo scopo di mettere a disposizione dell’industria manifatturiera mondiale capacità e risorse di progettazione e stampa 3D on demand.

La piattaforma per la produzione di parti, sviluppata dalla divisione software PLM di Siemens e annunciata ad Hannover Messe 2017, offrirà un ambiente in grado di collegare i membri della comunità manifatturiera internazionale, per sfruttare al massimo le risorse disponibili, accedere a competenze specifiche nel campo dell’additive manufacturing e ampliare le opportunità di business.

Ad esempio, mettendo in contatto acquirenti di parti con piccole fabbriche, la piattaforma consentirà di stampare componenti in 3D nella quantità desiderata e nel luogo richiesto, ovunque nel mondo. Inoltre, la piattaforma offrirà funzionalità di collaborazione per favorire il processo di co-innovazione e accelerare l’adozione della stampa 3D come metodo di produzione più diffuso per componenti industriali.

Siemens propone la piattaforma per la produzione di parti per rispondere alla richiesta di poter accedere in modalità on-demand e su scala globale alle competenze e alle tecnologie più evolute di additive manufacturing.

La piattaforma darà vita a un ecosistema online costituito da utenti altamente qualificati nelle aree più svariate, dai progettisti alle officine meccaniche, dagli acquirenti ai costruttori di stampanti 3D, dai fornitori di materiali e servizi specializzati alle micro-fabbriche, e altri ancora.

Tutti i membri della comunità potranno entrare immediatamente in contatto fra loro per collaborare allo sviluppo di prodotti innovativi sfruttando gli strumenti software più avanzati per l’additive manufacturing.

Ad esempio, una rete globale di esperti con accesso allo stesso gateway potrà partecipare e contribuire alla progettazione e allo sviluppo di un prodotto reinventato per l’additive manufacturing. Gli acquirenti di componenti potranno sfruttare la piattaforma per trovare velocemente servizi qualificati, migliorare la programmazione dei lavori e accorciare le tempistiche per ricevere componenti in quantitativi di produzione nelle sedi richieste.

Al tempo stesso, i fornitori di servizi manifatturieri potranno creare una pipeline di ordini per progetti di nuova generazione, ottimizzare lo sfruttamento del parco macchine e ampliare il giro d’affari. Infine, i costruttori di stampanti 3D potranno informare la comunità sulla loro offerta più avanzata di sistemi, tecnologie e competenze per la produzione ripetibile di componenti industriali nei volumi richiesti.

Scambiandosi informazioni e conoscenze, gli utenti della piattaforma avranno la possibilità di aumentare la produttività, sviluppare le competenze, agevolare la co-innovazione e accelerare l’adozione della tecnologia additive manufacturing per nuovi usi industriali.