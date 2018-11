Siemens e Aruba HPE, insieme per le reti integrate IT e OT

Digitalizzazione, industria 4.0 e industrial IoT generano dati che superano il confine che separa Information Technology, IT e Operational Technology OT e hanno bisogno di reti performanti.

In genere le reti OT, per la loro natura deterministica, non sono strettamente integrate alle reti IT aziendali. Ciò provoca lacune nella visibilità di dati e dispositivi, nella assurance, nella disponibilità e nella sicurezza delle applicazioni.

Colmare questa divisione richiede profonde competenze in entrambi gli ambiti e una conoscenza delle rispettive necessità operative e di sicurezza.

Nel mondo IT le priorità sono rappresentate da cybersicurezza e affidabilità dei dati, nel campo OT da disponibilità degli impianti produttivi e target di produzione.

Allo scopo Siemens e Aruba, società di Hewlett Packard Enterprise, hanno stretto una partnership strategica per avvicinare il mondo OT con l’IT.

Grazie alla complementarietà delle offerte, le due società possono supportare le aziende con reti dati affidabili, sicure, con insight, che ampliano il livello di disponibilità di network e di impianti produttivi.

Le aziende hanno a disposizione reti integrate che presentano interoperabilità di elevato livello e si estendono dai siti produttivi agli uffici corporate, grazie alle competenze sui componenti di rete Ethernet industriale di Siemens e alla leadership nelle infrastrutture LAN cablate e wireless di Aruba.

Il caso Heineken Proprio impianto Heineken Nederland Supply Brewery di 's-Hertogenbosch (Den Bosch), Heineken si avvale di una soluzione OT/IT integrata realizzata da Aruba e Siemens. “Per funzionare in modo efficiente e neutralizzare le minacce alla cybersecurity, è necessario che visibilità e sicurezza siano uniformi in entrambi gli ambienti OT e IT - dice Henk van den Scheun, Manager Engineering di Heineken -. Con Siemens e Aruba, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo grazie a una soluzione affidabile fin dall’inizio”.

Grazie alle rispettive expertise complementari nei settori OT e IT, Siemens e Aruba mettono a disposizione reti integrate dall’interoperabilità verificata e documentata, con reference design convalidati, la possibilità di installare in modo facile e rapido sistemi OT/IT integrati che funzionino in modo sicuro ed efficiente.

Le soluzioni includono prodotti per reti cablate e wireless con relativo software che possono essere implementati attraverso diversi canali, fra cui i network dei partner delle due società, con accesso diretto ai propri esperti di assistenza ed engineering.

Aruba e Siemens possono affrontare le esigenze con ingegnerizzazione e consulenza pre-vendita, servizi professionali (compresi project management, commissionamento, test di accettazione in fabbrica e design engineering), servizi di manutenzione e operazioni gestite, supporto post-vendita.

Le soluzioni permettono di garantire la sicurezza di rete in entrambi gli ambienti IT e OT; per esempio, la soluzione per reti IT Aruba 360 Secure Fabric può essere combinata con il concept di sicurezza OT "Defense in Depth" di Siemens.

Poiché i requisiti di sicurezza variano da un cliente all’altro, soprattutto nelle precedenti installazioni legacy, Aruba e Siemens possono personalizzare le soluzioni per la sicurezza sulla base di necessità specifiche.