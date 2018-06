Sicurezza, negli stadi vince la tecnologia smart

Dalle Olimpiadi invernail in Corea del Sud ai Mondiali di calcio in Russia, gli eventi sportivi sono un campo di applicazione delle tecnologie per la sicurezza di persone e strutture.

Alcuni stadi possono ospitare anche fino a 100.000 spettatori a seconda della città e dell’avvenimento e, in situazioni del genere, il numero di persone, il controllo agli ingressi e tifosi turbolenti rappresentano sfide davvero uniche da fronteggiare.

In questo contesto, l’ottimizzazione della struttura, dal miglioramento di comfort e sicurezza a progettazione e tecnologia sostenibili, può portare benefici a esperienza e sicurezza del pubblico.

Secondo Francesco Giaccio, presidente e amministratore delegato di Johnson Controls Italia anziché focalizzarsi su una singola tecnologia per la gestione delle problematiche legate alla sicurezza, è importante implementare un processo in grado di conciliare esigenze tecnologiche a 360° con i risultati che si desidera raggiungere, per dare vita a uno stadio dotato di tutti i requisiti di sicurezza nel più breve tempo possibile.

La creazione di una struttura smart, che rispetti cioè gli obiettivi energetici, tecnologici, di sicurezza e operativi, inizia con la collaborazione tra il committente e i team di progettazione e costruzione.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, è importante che l’approccio adottato soddisfi tutte le esigenze e consenta di prendere decisioni sulla base di dati relativi a connettività, sicurezza e interoperabilità.

Con una particolare attenzione ai dettagli durante le prime fasi di progettazione, spiega Giaccio, è possibile evitare le insidie ​​legate alla connettività e soddisfare le esigenze di sicurezza dello stadio. Riconoscendo i vantaggi di un approccio olistico e collaborativo, è prassi abbastanza comune tra il committente e i vari team, quella di individuare un unico responsabile tecnologico già nelle prime fasi del processo.

Esistono in tal senso best practice per la gestione di progettazione, installazione e integrazione di complessi sistemi da installare negli edifici che consentono di risparmiare tempo, ridurre rischi e costi operativi, garantendo nel contempo che la tecnologia venga implementata e integrata nel modo più funzionale e corretto possibile.

I trend di sicurezza degli stadi

Una soluzione di gestione video scelta a livello nazionale consentirebbe al personale dello stadio e alle forze dell’ordine locali di condividere video critici e specifiche visualizzazioni con telecamere in tutta la città e nello stadio, permettendo di monitorare sistemi indipendenti separati come se fossero un unico sistema virtuale.

Una recente tendenza, rileva Giacico, rappresentata dall’integrazione dei sistemi di sicurezza pubblica con telecamere di terze parti, incentiva enti privati e pubblici a unire le forze nell’obiettivo di ottenere maggiore sicurezza, intelligenza ed efficienza. Questo tipo di approccio e relative tecnologie consentono alle forze dell’ordine e alle aziende locali di collaborare per rendere più sicure e protette le loro comunità.

I sistemi di sicurezza odierni includono tecnologie integrate di controllo accessi e gestione video in grado di interagire con più fonti di informazioni critiche in maniera geo-spaziale tra cui feed dei social media, sistemi di identificazione automatica (AIS), riconoscimento della targa (LPR), feed relativi a meteo e traffico in tempo reale, rilevamento degli spari, riconoscimento facciale e altri dati legati a reati e incidenti.

Questo tipo di integrazione garantisce al personale di sicurezza la consapevolezza necessaria per reagire in tempi brevi a incidenti potenzialmente pericolosi e prevenire accessi non autorizzati.