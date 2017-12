La sicurezza del mondo IoT va trovata nella rete

Che l' IoT abbia problemi di sicurezza è noto. Qualcuno la assimila a Windows 95, che soffriva di grossi problemi di sicurezza in gran parte perché non era stato progettato da zero per essere sicuro.

La sicurezza dell'Internet of Things non è qualitativamente diversa dalla sicurezza di qualsiasi altra ampia categoria di dispositivi informatici è solo la dimensione del pool di dispositivi e le loro limitazioni informatiche che rende il compito impegnativo.

IoT con diversi livelli di sicurezza

In più, accetteremmo lo stesso livello di sicurezza su un'auto come su un sensore che apre la porta? Quindi, sostengono alcuni, dobbiamo accettare che gli endpoint abbiano livelli di sicurezza diversi.

La rete è il campo di battaglia chiave per la futura sicurezza dell'Internet degli oggetti, in gran parte a causa di fattori economici. Alcuni endpoint semplicemente non sono in grado di essere garantiti a sufficienza senza un irragionevole investimento di denaro. Per questo è necessario iniziare a inquadrare l'Internet degli oggetti in un modo leggermente diverso.

Tutti si concentrano sull'endpoint ma la rete può essere un vero e proprio punto di applicazione per l'IoT perché alcuni dispositivi non saranno mai adatti ad avere una sicurezza di alto livello. Non ci sta nel loro modello economico.

I principali vettori mobili di dati hanno un ruolo sostanziale da svolgere nel garantire la sicurezza dell'IoT. Dato che un numero crescente di dispositivi IoT utilizzano Lte, LoRaWan e persino 3G per connettersi, i vettori possono dare un contributo fornendo dati, bloccando dispositivi dannosi e altre misure di sicurezza attive.

Hanno bisogno di smettere di essere semplicemente un condotto per le informazioni, ma anche di partecipare e aiutarci ad essere migliori su come mantenere i tubi puliti e mantenere i dati corretti sulle reti.

I pilastri della sicurezza

Ci sono alcuni pilastri della sicurezza per l'Internet degli oggetti. Il primo è la visibilità, che deve andare oltre quali dispositivi sono in rete e approfondire domande come cosa fanno questi dispositivi e chi sta ricevendo i dati che stanno inviando?

Il secondo è l'analisi, e poiché le aziende intelligenti stanno già facendo questo in nome del valore commerciale, non dovrebbe essere un grande sforzo estendere l'analisi alla sicurezza. In seguito naturalmente, è possibile implementare l'automazione per ridurre il carico di lavoro umano nella gestione delle reti di Internet degli oggetti.

Facendo tutto questo in modo ripetibile si giunge all'ultimo pilastro, la coerenza. Il principale ostacolo in questo caso è il mosaico di norme dell' Internet degli oggetti in uso in tutto il settore e la sfida di far sì che tutti possano dialogare tra loro.

Le imprese possono contribuire a proteggere le proprie reti IoT in diversi modi, compresa la selezione dei fornitori. Assicurandosi che i fornitori sappiano che la sicurezza è una priorità, e facendo affari con coloro che la prendono sul serio, le aziende possono contribuire a rendere l'IoT più sicuro.

I produttori invece devono capire che hanno un reale interesse nella che può rappresentare per loro un valore aggiunto.