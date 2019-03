Uno “sherpa” conduce alle giuste risorse IT per l’azienda

Empathy IT Club è una società nepalese che opera nel campo delle risorse umane in ambito information technology, che da poco ha iniziato a operare anche in Italia.

Attraverso un network internazionale di formazione e selezione del personale in ambito information technology, l’azienda è in grado di offrire in outsourcing “on demand” figure professionali altamente qualificate, dai programmatori agli sviluppatori ai graphic designer.

Fondata nel 2010 in Nepal e successivamente rilevata da Matteo Redenti, insieme a Matteo Martini e Prabhat Jha, l’azienda ha acquisito negli anni una grande esperienza nella formazione di giovani programmatori e sviluppatori e oggi li mette a disposizione delle aziende in outsourcing per periodi di tempo limitati (da 3 a 12 mesi in lavoro da remoto), per tempi più lunghi, anche presso la sede del cliente, oppure per opportunità di inserimenti permanenti.

Empathy IT Club è una società operante nel settore delle risorse umane per l’IT, con sede in Nepal, ma presente anche in Regno Unito, Italia, Albania e Polonia ed è in continua espansione.

A partire dall’ingresso del management italiano nel team, Empathy IT Club ha assunto un carattere internazionale, forte della propria esperienza di formazione IT in Asia.

Empathy IT Club fornisce supporto mirato nel caso di necessità urgenti e un notevole risparmio di tempo e di denaro per quanto riguarda la ricerca e la selezione di esperti IT.

Per la selezione dei candidati in una prima fase Empathy IT Club si concentra sulle necessità del cliente, in modo da individuare il profilo più idoneo che viene poi testato al fine di accertarne le capacità effettive per il progetto specifico e solo successivamente assegnato al task.

La società di risorse umane svolge anche un servizio di formazione con l’Empathy IT Institute, per mantenere i profili IT offerti sempre aggiornati.

Empathy IT Club può contare su partnership con la Camera di Commercio italiana in India o “Informatici Senza Frontiere”, una ONLUS che sostiene progetti no profit allo scopo di promuovere inclusione e sviluppo.