Sharp riporta in Italia i TV

Dopo un lunga assenza dal mercato italiano, Sharp torna a proporre in prima persona dei televisori. Si tratta di quattro nuovi Smart LED TV 4K UHD, due in formato da 60" e due da 70" disponibili rispettivamente con Direct LED (LC-60UI7652E o LC-70UI7652E) o retroilluminazione Edge LED (LC-60UI9362E o LC-70UI9362E).

Tutti i modelli sono dotati di display Aquos prodotti da Sharp e utilizzano una funzione integrata di upscaling per portare i contenuti HD a una risoluzione 4K. Non manca la tecnologia HDR+ per avere contrasto migliore e maggiore luminosità, mentre la gestione della gamma cromatica è devoluta alla tecnologia Wide Color Gamut. La fluidità dei movimenti è assicurata dalla la tecnologia Active Motion di Sharp, che riduce anche l’effetto ghosting.

Da sottolineare la presenza del sistema audio Harman/Kardon 2.1 con subwoofer indipendente a bassa frequenza e silk tweeter e con supporto di DTS Studio Sound.

La dotazione comprende anche un sintonizzatore triplo per ricevere i programmi TV via cavo (non particolarmente utile da noi), satellite (DVB-S/S2) o antenna (DVB-T/T2H), tre porte HDMI, tre ingressi USB e un lettore di schede SD.

Sharp precisa che i nuovi Smart TV permettono di accedere a numerose app e librerie multimediali, come Netflix, Youtube o Rakuten, e permettono di collegare in modalità wireless dispositivi Android per riprodurre contenuti direttamente da smartphone o tablet.

I modelli LC-60UI7652E e LC-70UI7652E sono ora disponibili rispettivamente a un prezzo di listino di 799 euro e di 1.299 euro. I modelli LC-60UI9362E e LC-70UI9362E sono in vendita a 999 euro e 1.599 euro.