Il servizio che consente di smistare i workload su cloud

Secondo Idc una delle principali difficoltà dei responsabili IT è identificare il giusto abbinamento di cloud per ciascun workload. Gli approcci del passato che si basavano su best practice e analisi manuali sono oggi troppo onerosi in termini di denaro e di tempo.

Hewlett Packard Enterprise ha presentato una proposta che aiuta le aziende a sviluppare le strategie di cloud ibrido.

Si tratta di HPE Right Mix Advisor, che indica quali workload e applicazioni possono essere spostati su cloud pubblici e quali debbano essere mantenuti su cloud privati, consigliando come effettuare le migrazioni per ottenere il giusto mix di cloud ibridi in base alle esigenze specifiche di ciascuna azienda.

Molte realtà trovano difficile riuscire a identificare questo mix a causa della complessità dei rispettivi ambienti e della velocità dei cambiamenti che avvengono a livello di tecnologia e di business. HPE Right Mix Advisor è quell'approccio sistematico di cui le aziende hanno bisogno ed è parte integrante della strategia Composable Cloud di HPE.

Abbiamo chiesto a Erik Vogel, Global Vice President, Hybrid IT and Cloud, Hewlett Packard Enterprise di illustrarcelo.

Quale tipo di strumenti HPE utilizzerà per mappare e scoprire il portafoglio di applicazioni client?

Lo strumento RMA può utilizzare i dati da una varietà di fonti come il CMDB ServiceNow o gli strumenti di rilevamento del settore. Tuttavia, RMA è stato ottimizzato per utilizzare lo strumento di rilevamento delle applicazioni iQuate per scoprire e mappare il portfolio di applicazioni in modo rapido ed efficiente.

Come saranno composte le piattaforme cloud ibride, da quali infrastrutture di cloud pubblic farà la scelta?

I tool template di RMA attualmente consentono selezioni da Azure, AWS e Google Cloud Platform.

Di cosa un IT manager ha più bisogno per capire questa offerta: sapere che può sfruttare il potere delle intuizioni o che ha una metodologia nuova di zecca?

RMA è una combinazione di entrambi. Stiamo riunendo un nuovo potente set di strumenti, esperti riconosciuti nel settore e una metodologia creativa per fornire informazioni chiave ai nostri clienti. Queste informazioni sono focalizzate sull'aiutare i nostri clienti a selezionare le dieci migliori cose che dovrebbero fare ora, dalle mulle cose che potrebbero fare.

Quanto DevOps ha a che fare con questo?

I modelli che sono impostati nella fornitura iniziale del servizio consentono di enfatizzare determinate variabili che potrebbero e pesano su DevOps se ciò è desiderato dal client. Ad esempio, se la capacità di passare a un modello di DevOps è un imperativo strategico del cliente, lo strumento verrà impostato in modo tale che le scelte di piattaforma infrastrutturale che supportano questo finiscano con un punteggio più alto.

Esiste una limitazione dimensionale per utilizzare questo tipo di servizio?

A questo punto stiamo fornendo il servizio con lo strumento a un cliente che sta guardando un singolo datacenter con circa 800 server e 100 applicazioni e una grande azienda con 140.000 server e 8.000 applicazioni. Gli strumenti sono stati progettati per consentire un facile ridimensionamento dai portafogli aziendali di piccole e grandi dimensioni.

Qual è il vostro modello di vendita?

Similmente agli altri servizi PointNext, il nostro modello di vendita è diretto o tramite i nostri partner di canale.

Spostare i workload in qualche settimana

HPE Right Mix Advisor nasce dall'esperienza di oltre mille progetti condotti su cloud ibrido, dalle best practice di Cloud Technology Partners e RedPixie, e dalle funzionalità di discovery automatizzato di iQuate.

Milioni di dati vengono rapidamente acquisiti dall'ambiente IT del cliente, da CMDB come ServiceNow e da fonti esterne come i modelli di pricing dei fornitori di cloud. In un recente progetto, ad esempio, sono stati esaminati nove milioni di indirizzi IP distribuiti all'interno di sei data center.

Gli esperti HPE Pointnext lavorano a fianco dei team IT del cliente per analizzare i dati utilizzando strumenti e algoritmi di posizionamento proprietari. l risultato è una raccomandazione data-driven obiettiva che indica la strategia ottimale per il posizionamento dei workload, un piano graduale per raggiungerla, e le competenze che occorrono per farlo.

In un caso tipico, HPE fornisce un piano concreto d'azione nell'arco di qualche settimana, quando in precedenza le aziende avrebbero dovuto impegnarsi per mesi seguendo processi manuali. HPE ha verificato come la migrazione dei workload giusti verso il mix di cloud ibridi giusto porti tipicamente a una riduzione del TCO pari al 40%.

Gli esperti HPE Pointnext scoprono spesso che oltre metà delle applicazioni può essere spostata verso un modello cloud pubblico o privato mentre il resto può essere reso maggiormente cloud-like per mezzo di automazione intelligente e modelli as-a-service.