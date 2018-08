Servizi, Getronics acquista Its Overlap

Getronics ha annunciato l’acquisizione di Its Overlap, integratore ICT francese e società sussidiaria di Its Group.

In Francia Its Overlap ha cinque uffici dai quali serve 400 clienti per un fatturato annuo di 50 milioni di euro.

Protagonista storico del mercato ICT francese, il digital service provider è specializzato principalmente nella fornitura e ottimizzazione delle infrastrutture IT di aziende di medie dimensioni, con particolare esperienza nella trasformazione e integrazione digitale.

Con questa acquisizione Getronics rafforza la propria posizione sia in Francia sia nel resto d’Europa.

Tre dei suoi 20 data center europei sono posizionati in Francia. Ora con l’acquisizione di Its Overlap punta a servire i clienti con un’offerta più estesa di soluzioni complete in termini di integrazione, strumenti software, pensati in particolare per i sistemi aeroportuali e sanitari) gestione multi-cloud e comunicazione unificata.

Per Nana Baffour, presidente e CEO di Getronics Group. “Ora siamo ancora più pronti a realizzare la nostra ambizione di essere il migliore dei partner per i nostri clienti, in Francia e nel resto del mondo, supportandoli nei processi di trasformazione digitale".

Per Jean-Michel Bénard, presidente e CEO di Its Group, “La nostra forza lavoro entrerà a far parte di un gruppo ambizioso, con il quale continueremo a collaborare su progetti comuni. Grazie alla complementarietà dei nostri servizi, ma anche alla nostra profonda conoscenza del mercato francese unita alla portata globale di Getronics, riusciremo a estendere e rafforzare i nostri portfolio e a rispondere in maniera ancora più puntuale alle esigenze dei nostri clienti”.

Getronics è fornitore europeo di soluzioni per la trasformazione digitale e vanta una storia di oltre 130 anni e un consolidato fatturato globale di 1,3 miliardi di dollari. Con una presenza diretta in 23 paesi nel mondo e indiretta in 110 paesi tramite la Global Workspace Alliance, Getronics continuerà a costruire solide relazioni con i propri clienti e a fornire soluzioni a livello locale con alle spalle la forza di un’organizzazione globale.