Servizi cloud per Pmi

Per unailpuò rappresentare la via per trasformare l’ufficio tradizionale in azienda estesa.

In un mercato ormai globale più che la dimensione di un’azienda conta la sua capacità di evolversi o perire. Per una Pmi in cerca di un It flessibile, personalizzabile ed economicamente sostenibile, passare al cloud può, infatti, rappresentare una risposta concreta per beneficiare di strumenti di comunicazione, produttività e collaborazione erogati come servizio a costi ridotti.

Adottato in maniera consapevole, il cloud permette anche di fruire di un insieme di risorse hardware e software che, attraverso la rete Internet, forniscono servizi su richiesta, fino a pochi anni fa appannaggio esclusivo delle grandi imprese, beneficiando di un’erogazione affidabile, sicura, rapida ed estendibile, o riducibile, sulla base delle reali necessità della singola azienda. Che la Pmi scelga di utilizzare programmi installati su un server remoto (SaaS), o opti per l’accesso a dati (DaaS) o a risorse storage messe a disposizione via Web e fruibili anch’esse come servizio, l’integrazione concessa dal cloud computing può estendersi anche alle piattaforme software (PaaS) e alle infrastrutture hardware (IaaS) disponibili on demand. Da qui un ampio e variegato panorama di servizi cloud proposti alle Pmi, a diverso titolo, da una serie di fornitori.