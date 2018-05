Serverless, ovvero Function as a service

Negli ultimi tre anni, le offerte serverless dei grandi nomi del cloud sono state una vera e propria mania. Come suggerisce il nome, "senza server" significa eseguire il codice di un'applicazione senza dover configurare i server fisici o le macchine virtuali necessari, né controllarli, aggiornarli o adattarli.

Lo sviluppatore è quindi libero dai vincoli dell'infrastruttura It e può concentrarsi sul proprio lavoro. Il provider cloud è responsabile di tutta la gestione, del provisioning delle risorse macchina basato sul traffico e del bilanciamento del carico.

L'esecuzione del codice viene avviata tramite le cosiddette "funzioni" in risposta agli eventi. Ad esempio, quando viene richiesta una pagina web (tramite una richiesta Http), una funzione attiva l'esecuzione del codice e dei servizi associati come l'autenticazione utente, l'invio di un messaggio o l'interrogazione di un database.

Da qui il nome di Function as a Service (FaaS) spesso attribuito a questo tipo di offerta.

A cosa serve il Function as a service

Il serverless risponde a un certo numero di problemi attuali. Ignorando le contingenze dell'infrastruttura, la virtualizzazione viene spinta un po' oltre, dopo le fasi di macchina virtuale e contenitore di applicazioni. Serverless è inoltre in linea con la tendenza verso i micro-servizi. Si può anche parlare di servizi nano perché sono più bassi in granularità, poiché una funzione è solo un pezzo di codice, una parte molto piccola dell'applicazione.

L'adozione senza server contribuisce anche al miglioramento della qualità del codice. Tuttavia, l'assenza di server non significa la fine dei team operativi all'interno dei reparti DevOps. Oltre a una maggiore sicurezza del codice, il serverless offre altri vantaggi, tra cui una migliore tolleranza agli errori e il ridimensionamento automatico (autoscaling). L'utente non deve gestire un cluster di server e il suo provider garantisce un'elevata disponibilità indipendentemente dai picchi di traffico.

Il serverless ha un interesse anche economico. L’uscita dall'allocazione delle macchine virtuali, la fatturazione si basa sul tempo di esecuzione del codice e le risorse effettivamente consumate con il millisecondo come unità di pagamento, permettono al serverless di mantenere davvero la promessa di "pagare come si va". Se non c'è traffico, l'utente non paga. Anche in questo caso, ottimizzare le prestazioni del codice ha senso. Riducendo il tempo di esecuzione di un'applicazione serverless da 20 a 10 millisecondi, la fattura si abbassa automaticamente alla fine del mese.

Il serverless è nativamente progettato per applicazioni basate su micro-servizi. D'altro canto, è meno adatto alle applicazioni monolitiche, a meno che non siano rifuse e suddivise in compiti indipendenti nello spirito di metodi agili. Si tratta di un approccio anche collegato alla modalità evento.

È quindi tipicamente adatto per l'elaborazione in batch, ma anche per la gestione sequenziale dell'Internetof Things (che può accettare tempi di latenza nella trasmissione dei dati). Un altro esempio: l'analisi dei percorsi degli utenti di Internet registrati da un tracker collocato su un sito web. Più in generale, le applicazioni basate su una catena di elaborazione dati prima di innescare un'azione (recuperare un file, inviare un'e-mail) si prestano all'esercizio.

Limiti del serverless

I vincoli di tempo di esecuzione serverless possono essere disabilitati per l'esecuzione di un compito pesante e complesso (elaborazione video, calcolo scientifico). Più in generale, le applicazioni con traffico costante non rientrano nel campo di applicazione.

Il serverless aumenta anche la dipendenza dal provider cloud. Poiché i fornitori hanno approcci e livelli di maturità diversi, la migrazione da una piattaforma all'altra non è priva di difficoltà, al di là dei costi che questa scala rappresenta. I fornitori non supportano gli stessi linguaggi di programmazione. Infine, c'è la questione della sicurezza. Moltiplicando i servizi senza server, l'utente aumenta l'impronta della sua applicazione sul web e quindi la sua area di rischio. Dietro il serverless, ci sono anche i contenitori, che si riferisce alle domande throbbling circa l'affidabilità di Docker.