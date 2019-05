SensorTower ha condiviso alcuni estratti del suo ultimo report, riguardanti le app per dispositivi mobili più scaricate in tutto il mondo nel primo trimestre del 2019.

SensorTower è una società che offre a sviluppatori e aziende dati e insight sull’ecosistema mobile. Tra i dati condivisi, provenienti dal suo ultimo Q1 2019 Data Digest Report, c’è la classifica delle app mobili più scaricate nel Q1 2019, in generale e separatamente per i due store. Le stime sul download delle app provengono dalla piattaforma Store Intelligence di SensorTower.

Comanda WhatsApp

Nessuna sorpresa in cima alla lista: WhatsApp primeggia per maggior numero di download nell'ultimo trimestre con oltre 223 milioni di nuove installazioni. Messenger, anche in questo caso senza particolari sorprese, è stata la seconda app per numero di download in tutto il mondo nel primo trimestre 2019, con quasi 209 milioni di installazioni. A seguire troviamo TikTok, il social di brevi clip che sta spopolando, a sua volta seguita da Facebook e Instagram.

Le prime 10 app, sottolinea SensorTower, si sono rivelate le stesse del trimestre precedente, con le prime cinque che hanno mantenuto il loro ranking rispetto al quarto trimestre del 2018. Facebook (come società) ancora una volta si è aggiudicata quattro delle prime cinque app.

L’app di editing video Biugo e quella di fotoritocco PicsArt sono entrate per la prima volta tra le prime 20 app del mondo, nel primo trimestre 2019. I nuovi utenti in India hanno aiutato entrambe le app a raggiungere inediti picchi di installazione nel corso del trimestre, evidenzia ancora SensorTower.

Download di app per ciascuno store

Per quanto riguarda l’App Store, TikTok è stata l'app più scaricata nel mondo, per il primo trimestre 2019, con oltre 33 milioni di installazioni, seguita da YouTube, Instagram, WhatsApp e Messenger.

TikTok si colloca, tra le app più scaricate su App Store, per il quinto trimestre consecutivo al primo posto. YouTube si è posizionato come numero 2 per il secondo trimestre consecutivo. Twitter ha fatto registrare 11,7 milioni di download da App Store nel primo trimestre del 2019, e con questo si è collocata al numero 16 tra le app più scaricate, secondo il report di SensorTower. Questo risultato, evidenzia la società di analisi, è stato il più alto di Twitter dal primo trimestre 2015 e un incremento anno su anno del 3,6%.

Per ciò che concerne Google Play, WhatsApp è stata l'app più scaricata nel mondo per il primo trimestre 2019, con quasi 199 milioni di installazioni, seguita da Messenger, TikTok, Facebook e Instagram.

Quattro app hanno superato 150 milioni di installazioni nel primo trimestre del 2019, sottolinea SensorTower, tra cui WhatsApp, Messenger e Facebook di proprietà di Facebook.

TikTok di ByteDance è salita ancora una volta sul podio di Google Play, in terza posizione. YouTube Kids si è unita a YouTube e YouTube Music tra le 20 migliori app di Google Play. YouTube Kids ha registrato 29 milioni di download nel trimestre, con un aumento del 291% rispetto al trimestre precedente.

Sul sito di SensorTower è possibile scaricare una copia dello studio Q1 2019 Data Digest Report.