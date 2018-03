Il sensore diventa un servizio per gestire le smart city

Nokia ha lanciato un'offerta chiavi in mano, di sensor-as-a-service, per l'Internet of Things(IoT) nelle smart city.

L'idea alla base del prodotto è di fornire un modo per gli operatori di rete mobile (Mno), molti dei quali utilizzano le apparecchiature Nokia, per monetizzare le infrastrutture esistenti, come le torri, vendendo i dati dei sensori ambientali in tempo reale alle città e ad altri soggetti.

La proposta di Nokia si inserisce in una situazione che vede gli operatori di rete mobile sempre di più alla ricerca di nuove fonti di reddito, d’altra parte le città devono adottare strategie digitali per gestire gli asset, aumentare l'efficienza e mantenere felici gli stakeholder.

Per esempio, hanno bisogno di dati granulari in tempo reale sul flusso del trasporto pubblico e sulla qualità dell'aria per garantire che siano conformi alle normative, che il traffico fluisca e che non vengano bruciati rifiuti illegali.

L'offerta Nokia per le smart city

L'offerta comprende un elemento di smart-contract blockchain che, secondo la società finlandese, consentirà agli operatori di rete mobile di fatturare alle amministrazioni delle smart city i dati elaborati e analizzati.

I contratti intelligenti sono meccanismi che trasferiscono automaticamente i fondi, compresi i micropagamenti, tra le parti quando sono soddisfatte determinate condizioni. Utilizzano libri mastro blockchain.

La proposta di Sensor as a service può prendere slancio visto che arriva in un momento in cui l'adozione della strategia dell'Internet of Things può costituire un ostacolo per le imprese in generale a causa dell'insufficienza delle risorse interne.

In un recente studio realizzato da Vodafone si sostiene che il 10% delle imprese non ritiene di avere le competenze giuste. E il 75% degli utilizzatori dell'Internet degli oggetti ha ampliato l’utilizzo di collaboratori per ottenere e gestire soluzioni basate sull'IoT.

Nel caso della soluzione di Nokia, che alternativamente chiama IoT per Smart Cities, l'azienda afferma che il parcheggio, gestione dei rifiuti, rilevamento ambientale, illuminazione intelligente e sicurezza (ad esempio la videosorveglianza) sono prodotti primari che gli operatori mobili possono offrire ai comuni.

Anche le imprese potrebbero desiderare l'accesso a questo tipo di dati. Per esempio potrebbero essere interessate alle previsioni del tempo, assistenza sanitaria e assicurazione. Auto intelligenti e droni richiederanno anche dati municipali migliori.

La spesa in conto capitale è minima, blockchain offre la sicurezza e Nokia, non l'operatore mobile, esegue tutte le operazioni di installazione del edge gateway e del sensore. I dati vengono memorizzati su Microsoft Azure, Amazon Web Services (Aws) o su un cloud privato. La piattaforma Nokia Ava o una scelta fra Amazon IoT o Microsoft IoT esegue il trasferimento dati.

Attualmente, quando la maggior parte degli operatori di rete mobile sta considerando i loro dati, pensano solo ai dati delle telecomunicazioni, è l’opinione di Nokia.

Solo attraverso la ramificazione e la raccolta di ulteriori fonti di dati è possibile fornire un servizio dati o un prodotto che genera entrate importanti.

In altre parole, rintracciare i consumatori mentre vagano in un ambiente di vendita al dettaglio in contrazione e vendere tali dati ai marketer, chiamati Telco-data-as-a-service (TDaaS), è presumibilmente solo l' inizio della monetizzazione dei dati possibile per i telcos.