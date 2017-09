Sei nuove stampanti Canon per l’ufficio

Canon ha presentato sei nuove stampanti multifunzione a getto d'inchiostro, tutte dotate di connettività WiFi, che appartengono alla linea Canon Pixma e sono destinate all'utilizzo domestico e ai piccoli uffici.

I nuovi modelli Canon Pixma che hanno una caratterizzazione spiccatamente consumer sono quattro e offrono comunque una buona versatilità d'impiego. Il modello base TS5150 punta sull'integrazione di una doppia cartuccia per una migliore stampa dei documenti. I modelli superiori prevedono invece l'utilizzo di cinque inchiostri (il modello TS6150) o anche sei (TS8150 e TS9150) per agevolare la stampa fotografica.

Tutte le stampanti Canon Pixma "home" hanno un display per controllare il loro funzionamento: si va da un pannellino da 2,5 pollici per la TS5150 a un LCD touch da 5 pollici per la TS9150.

Tra le funzioni accessorie troviamo la stampa automatica fronte-retro e la doppia alimentazione: carta comune nel cassetto frontale e carta fotografica in quello posteriore. Non manca la stampa wireless da mobile via WiFi con l'app Canon Print e via AirPrint nel caso dei device iOS.

Al segmento home-office sono invece destinate due nuove stampanti multifunzione 4-in-1 (stampa, copia, scansione, fax) Canon Pixma, siglate TR7550 e TR8550. Molte funzioni sono simili a quelle dei modelli più spiccatamente "home", come ad esempio la doppia alimentazione o la connettività wireless, ma sono state studiate in modo particolare per gli ambienti in cui la stampante viene utilizzata con continuità. Altre opzioni sono invece specifiche e più da ufficio, come la connettività Ethernet e la scansione con alimentatore automatico.

Tutte le nuove stampanti Canon Pixma saranno disponibili da settembre. I prezzi dei modelli consumer spaziano dai circa 81 euro della TS5150 ai circa 260 del modello top TS9150. Per la parte home office, i modelli TR7550 e TR8550 costeranno rispettivamente 159,99 e 189,99 euro.