Security nel retail: il drone decolla a Il Centro di Arese

Con oltre 2 milioni di mq totali di superficie di proprietà da monitorare, Il Centro di Arese è il primo shopping mall in Italia a ottenere l’abilitazione ENAC1, per l’utilizzo dei droni su aree commerciali aperte al pubblico (sia nelle ore diurne che notturne).

Da oggi, a Il Centro viene introdotto l’utilizzo di Titan Long Endurance, il Drone di ultima generazione progettato e prodotto da Italdron2, azienda italiana leader nel settore, per rendere la galleria commerciale, tra le più grandi d’Europa, un luogo ancora più sicuro, confortevole ed efficiente.

Il Centro è una struttura altamente complessa da gestire e controllare, che ospita decine di migliaia di persone al giorno: l’utilizzo del drone va ad integrarsi tra i presidi già in essere, destinati alla sorveglianza e alla sicurezza degli oltre 10.000 posti auto e delle superfici anche non aperte al pubblico, come tetti e passaggi di servizio.

Il Drone possiede un sistema avanzato in grado di riconoscere soggetti e targhe di veicoli fino a 600 mt di distanza. Titan 4HSE Long Endurance integra inoltre la tecnologia ad infrarossi, che permette la supervisione delle aree interessate anche in notturna e garantisce un ridottissimo impatto acustico, per un’autonomia continuativa di volo fino a 40 minuti.

Il Centro impiegherà il drone mediante una programmazione automatica di waypoint del volo sotto supervisione e controllo del personale di vigilanza, opportunamente istruito e formato dal centro autorizzato ENAC Italdron Academy e che potrà intervenire prontamente in caso di necessità.

L’ampia superficie de Il Centro sarà interamente monitorata e sorvegliata con l’obiettivo anche di mantenere costantemente ispezionate tutte le aree, dai rivestimenti esterni, ai tetti, al parcheggio: un presidio indispensabile a ciclo continuo (7/7-24/24).

L’utilizzo del drone a Il Centro rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione del Gruppo Finiper alla sicurezza degli oltre 14 milioni di visitatori all’anno: un concreto intervento che rende la galleria commerciale di Arese un luogo di destinazione unico, iconico ed estremamente sicuro