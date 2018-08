Search Ads è uno strumento di marketing che Apple propone agli sviluppatori per aumentare la visibilità delle loro app. Con questo strumento gli sviluppatori possono creare campagne pubblicitarie sull’App Store per mettere in evidenza le proprie creazioni con annunci.

Prima limitato solo agli Stati Uniti e a pochi altri mercati, Apple ha recentemente esteso la disponibilità di Search Ads. I nuovi Paesi in cui il servizio è disponibile sono: Francia, Germania, Italia, Spagna, Giappone e Corea del sud. L’Italia rientra dunque nei Paesi in cui è possibile creare campagne pubblicitarie sull’App Store.

Pubblicizzare le app sull’App Store

Questo servizio pubblicitario per le app è disponibile in due tipologie di offerte: Basic e Advanced. Gli annunci pubblicitari rappresentano, naturalmente, un modo per far sì che gli utenti possano scoprire più facilmente una app. Search Ads fa sì che la app pubblicizzata appaia in cima ai risultati di ricerca pertinenti su App Store.

Apple riporta una serie di statistiche su come questo strumento possa aiutare a raggiungere gli obiettivi di vendita. E su come riesca a ottenere tassi di conversione significativi in maniera più efficiente, in termini di costi, rispetto ad altre soluzioni. Inoltre Search Ads segue gli standard per la privacy di Apple. Apple sottolinea come il servizio non preveda alcuna condivisione di dati e rispetti la privacy degli utenti.

Maggiori informazioni su Search Ads sono disponibili sul sito dedicato alla piattaforma pubblicitaria.