Per scaricare un'immagine gif animata da un qualunque sito Internet uso il

tasto destro del mouse e successivamente scelgo l'opzione Salva immagine con nome.

Ultimamente però mi è capitata un'immagine .gif animata che non

riuscivo a salvare in questo modo, cioè premendo il tasto destro del mouse

il menu a finestra che compariva non comprendeva l'opzione Salva immagine con

nome e nemmeno Salva oggetto con nome. Come posso fare?

In alcuni siti Web è presente uno script nella pagina che disabilita

l'opzione di salvataggio delle immagini con il tasto destro del mouse. L'immagine

si può sempre recuperare nella directory dei file temporanei di Internet,

a meno che non sia stato disabilitato pure lo scaricamento consentendo solo

la visualizzazione on line.

Esistono altri mezzi alternativi, più complessi, per salvare un immagine

animata. Per esempio registrare l'animazione con un programma come SnagIt.

Se l'immagine è piccola potete salvare i singoli fotogrammi con un programma

di cattura schermo e poi assemblarli in una gif animata.