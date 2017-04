Scansioni in rete di grandi volumi con Epson

Epson annuncia WorkForce DS-780N, lo scanner sheet-feeder interattivo con touch screen e connettività di rete integrata in grado di semplificare le scansioni per la condivisione dei documenti.

Il modello, definito il più efficiente della gamma Epson, offre una serie di funzioni per garantire elevati livelli di controllo e sicurezza, oltre a un'eccezionale flessibilità nella gestione dei documenti.

Scansioni rapide di grandi volumi di documenti

Lo scanner DS-780N è progettato per acquisire grandi volumi di documenti grazie all'alimentatore automatico da 100 fogli, alla compatibilità con le specifiche USB 3.0 e all'elevata velocità di scansione a colori, pari a 45 ppm/90 ipm con risoluzione di 300 dpi. Le funzionalità intelligenti di cui è dotato, tra cui la modalità Slow per i documenti delicati, rendono l'acquisizione ancora più semplice, mentre l'opzione che consente di ignorare il rilevamento della doppia alimentazione agevola la scansione di supporti quali buste o documenti con post-it. DS-780N è anche provvisto di un intuitivo pannello di controllo LCD a colori con touch screen che assicura una scansione immediata, senza che sia necessario utilizzare un PC.

Funzioni di sicurezza e di rete integrate

DS-780N è la soluzione ideale per creare una rete di scanner con connettività integrata. Il software Epson Document Capture Pro consente una gestione centralizzata dei lavori di scansione, dei gruppi, dei dispositivi e dei protocolli di accesso, per elevati livelli di controllo e sicurezza. Lo scanner supporta l'autenticazione utente tramite codice PIN, schede identificative di terze parti o protocollo LDAP.

Inoltre, il pannello di controllo può essere bloccato per evitare manomissioni. I profili di scansione predefiniti, infine, consentono di selezionare correttamente l'operazione da eseguire, salvando le scansioni al percorso stabilito.

Qualora fossero necessari interventi di manutenzione, lo scanner DS-780N invia notifiche all'amministratore per avvisarlo. Fornisce inoltre report di utilizzo dettagliati con informazioni sui dispositivi più utilizzati e sul numero di scansioni da essi eseguite, garantendo così una gestione efficace del parco scanner.

Lo scanner WorkForce DS-780N sarà disponibile da maggio 2017.

Caratteristiche principali:

- Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli

- Scansione rapida a colori (45 ppm/90 ipm a 300 dpi)

- Scansione fronte/retro in un singolo passaggio

- Funzioni di sicurezza avanzate, tra cui accesso mediante codice PIN, scheda identificativa e protocollo LDAP, controllo centralizzato e blocco del pannello di controllo per evitare manomissioni, garantendo al tempo stesso l'invio dei documenti agli utenti preposti

- Invio di notifiche in caso di manutenzione ed esaurimento dei materiali di consumo, oltre a report dettagliati sulla posizione e l'utilizzo

- Scansione di numerosi supporti, tra cui biglietti da visita e documenti in formato A3 con peso compreso tra 27 e 413 gr/m², e modalità documenti di grandi dimensioni per l'acquisizione di documenti lunghi fino a 6.096 mm

- Modalità Auto Scan per acquisire documenti in serie in modo da creare un file

- Scansione di documenti solitamente difficili da acquisire, come ad esempio buste e documenti con post-it, disattivando semplicemente il sistema di rilevamento della doppia alimentazione dello scanner

- Tecnologia di rilevamento della doppia alimentazione, che include rulli di separazione, sensore a ultrasuoni e sistema di rilevamento della lunghezza del foglio, per garantire l'acquisizione di ogni singola pagina

- Esclusiva modalità Slow per la scansione di documenti delicati, danneggiati o difficili da acquisire

- Dimensioni compatte per l'integrazione in qualsiasi ufficio

- Epson Document Capture Pro 2.0/Document Capture Pro Server

- Specifiche USB 3.0 per una connessione rapida

- Tecnologia di imaging avanzata con il software Epson Scan 2.0, che offre PDF protetti e con funzione di ricerca, Advanced Colour Dropout, allineamento automatico, rilevamento automatico del formato pagina, rilevamento del formato di più documenti, miglioramento del testo, segmentazione automatica dell'area, rimozione dei fori, funzione salta pagine vuote e molto altro

- Supporto dei driver Twain, WIA e ISIS per una maggiore compatibilità con DMS

- Certificazione Energy Star