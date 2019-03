Sas punta un miliardo di dollari sull’intelligenza artificiale

Nei prossimi tre anni Sas investirà 1 miliardo di dollari in intelligenza artificiale.

L'investimento si concentrerà principalmente su ricerca e sviluppo, formazione e servizi professionali.

I programmi di formazione e i servizi professionali forniranno alle aziende le competenze e il supporto per trasformarsi e prepararsi a utilizzare soluzioni di advanced analytics, machine learning, deep learning, natural language processing (NLP) e computer vision.

La società sta investendo in R&D in tutte le principali aree dell’intelligenza artificiale, con un’attenzione particolare a renderla facilmente accessibile a utenti con diverse competenze, dal business al data scientist.

Sas sta integrando le funzionalità di Intelligenza Artificiale nella sua piattaforma e nelle soluzioni di data management, customer intelligence, fraud & security intelligence e risk management, e nelle applicazioni per diversi settori, come finance, pubblica amministrazione, sanità, manufacturing e retail.

La società continua a collaborare con aziende innovative quali Accenture, Cisco, Deloitte, Intel e NVIDIA. Queste collaborazioni garantiscono ai clienti l’accesso ai più recenti sviluppi in ambito intelligenza artificiale e machine learning, oltre ad assicurare che le tecnologie di intelligenza artificiale di SAS performino al meglio negli ambienti hardware e cloud dei clienti.

Le iniziative di formazione e sviluppo rivolte ai clienti, come il nuovo AI Accelerator Program, saranno dedicate a supportare aziende e professionisti di tutti i livelli a essere pronti per l’Intelligenza Artificiale.

Sas offre programmi di studio su misura per aiutare le aziende a migliorare le loro competenze in ambito intelligenza artificiale. Tra questi anche l’e-learning, come SAS Academy for Data Science, e corsi di formazione in aula su tecnologie e best practice.

Programmi di certificazione per aiutare i data scientist a ottenere il titolo di SAS Certified Professional in AI and Machine Learning. Certificazione che li renderà ancora più appetibili per le aziende alla ricerca di talenti in ambito intelligenza artificiale.

Il Sas Analytics Center of Excellence, con i massimi esperti in intelligenza artificiale, machine learning, NLP, computer vision, ottimizzazione, simulazione, assiste i clienti nell'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale nella propria azienda, a partire dalle applicazioni più consolidate fino a quelle più innovative negli specifici ambiti applicativi.

Anche le risorse e i talenti fanno parte dell’investimento: Sas incrementerà le sue competenze in materia di intelligenza artificiale attraverso risorse supplementari nei servizi professionali, nei centri di eccellenza, nella formazione e nella ricerca e sviluppo.

Il nuovo edificio nel campus Sas, un palazzo di 39.000m² che ospita il nuovo Global Education Center, utilizza le ultime innovazioni in materia AI e machine learning per collegare le prestazioni ai risultati aziendali.

Il nuovo edificio è dotato di migliaia di sensori connessi mediante IoT, integrati in frigoriferi, caldaie e unità di trattamento dell’aria, che monitorano il consumo di acqua ed energia.

Attraverso reti neurali basate sul software Sas Event Stream Processing, vengono monitorate in tempo reale le prestazioni dei sensori e degli impianti al fine di migliorare la manutenzione predittiva e ottimizzare il consumo di energia e acqua.