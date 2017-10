Sap Sports One: big data analytics per gli sport di squadra

In occasione del Sap Sports and Entertainment Forum tenutosi all’Allianz Arena di Monaco, Sap ha annunciato per la prossima estate la disponibilità di Sap Sports One solution for soccer, un complesso software di raccolta ed analisi di dati sportivi.

Sap Sports One solution for soccer è la prima soluzione in cloud specificamente ideata per lo sport e basata sulla piattaforma di in-memory computing Sap Hana. La soluzione offre un’unica piattaforma per gestire le squadre e i giocatori in modo efficiente e per gestire dati analitici con l’obiettivo di ottimizzare i risultati sportivi.

L'analisi di una partita di calcio prevede la gestione di oltre 60 milioni di dati generati automaticamente. A questi vanno aggiunti i dati post-partita, che rendono la questione sempre più un fenomeno di big data analytics per la quale vengono richieste competenze specifiche in molti settori.

Sap Sports One solution for soccer rappresenta l’evoluzione di Sap Match Insights, che Sap ha perfezionato per la nazionale tedesca di calcio in occasione del campionato mondiale di calcio vinto in Brasile lo scorso anno. La piattaforma comprende elementi per la gestione della squadra, la pianificazione delle sessioni di allenamento, la gestione della forma fisica dei giocatori e l’analisi delle prestazioni. Oltre alla gestione dei dati, la soluzione fornisce una piattaforma di collaborazione di per coinvolgere giocatori e squadre su qualsiasi dispositivo.

Anche Api per terze parti

Questa soluzione è progettata anche per fornire un monitoraggio dettagliato degli infortuni, delle cure mediche e delle diagnosi per una visione completa della storia e dello stato di salute di ogni giocatore. Per le analisi dopo partita, la piattaforma è in grado di supportare l’integrazione di fornitori di contenuti, come ad esempio Opta (raccolta dati) e Prozone (performance intelligence), e sarà aperta ad altre aziende in futuro. Combinando dati interni con fonti esterne, i dati disponibili semplificheranno le decisioni necessarie a personalizzare gli allenamenti, prevenire infortuni, adattare tattiche di gioco e trasformare l’intera squadra in un team vincente.

La soluzione si rivolge a team manager, direttori sportivi, allenatori, selezionatori, analisti video e staff medico. La prima versione di Sap Sports One è specificamente disegnata per il calcio, con un’attenzione particolare al mercato europeo.

Altre discipline sportive verranno servite nei prossimi anni. Curiosamente, la prossima versione sarà per l’hockey su ghiaccio e non per il basket o il tennis, due settori nei quali Sap lavora da tempo con soluzioni specifiche ma ancora non disponibili cmmercialmente. Attualmente la nazionale ceca di hockey su ghiaccio sta già usando una versione adattata del software, in vista dei campionati del mondo che inizieranno il 1° maggio 2015 nella Repubblica Ceca.