Arriva la nuova versione di Sap S/4 Hana Cloud, la soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) basata su cloud di Sap.

Lo scorso novembre l’azienda tedesca aveva reso disponibile la release 1811 di Sap S/4 Hana Cloud. Questa aveva introdotto miglioramenti negli insight, con una maggiore visibilità nelle operazioni più complesse e nuove funzionalità. Nonché maggiori funzioni di connettività, con un supporto più esteso per processi interni ed esterni e ulteriori possibilità di integrazione.

Sap ha ora annunciato l’arrivo della versione Q1 2019, la release 1902 di Sap S/4 Hana Cloud. L’aggiornamento è focalizzato sull’offrire alle aziende la possibilità di trarre vantaggio dalle ultime innovazioni. E sull’offrire la flessibilità necessaria a muoversi in maniera efficace in un mercato sempre più dinamico e competitivo.

La release 1902 di Sap S/4 Hana Cloud

Tra le novità, nel comparto finance per tutti i settori c’è l’Advanced financial close. La nuova versione supporta attività di chiusura periodiche e ricorrenti, in cui sono coinvolte più persone responsabili dell’attività. E per le attività che vengono eseguite con una sequenza cronologica fissa o dipendente. Ciò si traduce in una maggiore efficienza e in miglioramenti in governance, conformità, trasparenza e accuratezza.

Viene introdotta la revenue recognition time-based secondo lo standard IFRS 15, per i servizi professionali. Ciò consente di eseguire la rilevazione del ricavo basato sul tempo, secondo l'IFRS15, International Financial Reporting Standard. Questo copre gli accordi a componenti multipli dei contratti di fornitura nella contabilità e nella fatturazione.

Per il settore manufacturing, ci sono miglioramenti nella gestione del magazzino. La nuova release estende le funzionalità introdotte nella versione 1811, consentendo l'ispezione dei prodotti consegnati dalla produzione o dai fornitori esterni, prima di essere archiviati nel magazzino. Nonché le decisioni di utilizzo per lotti parziali quando, ad esempio, solo alcuni degli articoli in stock nel lotto di ispezione sono di buona qualità.

Gestione aziendale sempre più avanzata

Sempre per la produzione, viene migliorata la gestione del trasporto. Anche in questo caso l’aggiornamento espande le funzionalità della versione 1811, ad esempio la visualizzazione dei dettagli dei costi di trasporto e il calcolo manuale dei costi. È possibile visualizzare i costi di trasporto in base all’accordo tra la propria azienda, l'organizzazione acquirente e il corriere. Ed è possibile ottenere il costo del trasporto suddiviso al livello di ciascun articolo, in base al peso lordo.

Per quanto riguarda la gestione dei servizi, la nuova versione sincronizza gli ordini di servizio esterni e le conferme tramite le API. Fornisce inoltre funzionalità per l'esecuzione dei servizi su campo, in combinazione con un sistema esterno, e memorizza i dati nell’Universal Journal.

La nuova versione introduce anche un framework intelligente per la gestione delle situazioni che può essere usato in ogni comparto dell’azienda. Sono disponibili anche nuovi strumenti di analisi dell’inventario, per l’area della supply chain. E sono ancora numerose le novità e i miglioramenti in arrivo con la versione Q1 2019 di Sap S/4 Hana Cloud.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito SAP, a questo link.