Sap, nuovo Crm integrato e nuova suite di gestione dati

Sap ha cambiato la propria offerta di Crm (Customer Relationship Management) con l'introduzione di una nuova suite di applicazioni, Sap C/4HANA, per aiutare le aziende a supportare e fidelizzare i clienti. SAP ha anche annunciato Sap HANA Data Management Suite, soluzione per la gestione dei dati che consente alle aziende di trasformare i big data in valore aziendale.

Sap C/4HANA è un'offerta integrata, progettata per rinnovare le soluzioni Crm, spesso limitate in passato alle esigenze dell’area delle vendite.

In seguito alle acquisizioni di Hybris, Gigya e CallidusCloud, Sap ora collega insieme queste soluzioni per supportare tutte le funzioni di front-office, come la protezione dei dati dei consumatori, marketing, commercio elettronico, vendite e assistenza clienti.

Sap C/4HANA sarà integrata con il portfolio di applicazioni aziendali Sap, a cominciare dalla suite Erp leader di mercato S/4HANA. La combinazione degli asset offre funzionalità di machine learning che derivano da Sap Leonardo, un insieme di tecnologie intelligenti introdotte lo scorso anno, e della nuova Sap Hana Data Management Suite, che consente alle aziende di ottenere visibilità e controllo su dati altamente distribuiti.

Ampliando le propria offerta di soluzioni per il customer service, Sap ha anche annunciato di aver acquisito la società svizzera Coresystems AG per migliorare l’esperienza dei clienti nell’ambito dei field service, in particolare nei settori manifatturiero, energetico, high-tech e delle telecomunicazioni. Il servizio della piattaforma Coresystems fornisce pianificazione in tempo reale per le richieste del servizio clienti e utilizza una tecnologia crowd-service basata sull’intelligenza artificiale.

Questo approccio consente di estendere il pool di tecnici disponibili includendo i dipendenti dell'azienda, i liberi professionisti e i partner di mercato per assegnare il tecnico più qualificato per ciascuna chiamata tenendo conto delle competenze, dell'ubicazione e della disponibilità del singolo esperto del servizio.

Dai big data ai clienti

La sfida per le aziende oggi è quella dei dati distribuiti: dati che non si trovano solo nei sistemi transazionali ma sono sparsi tra prodotti, macchine e persone. Si tratta di dati che devono essere acquisiti, organizzati e resi rilevanti per l'azienda.

Sap HANA Data Management Suite punta a trasformare enormi quantità di dati, sia strutturati che non strutturati, in conoscenze utili e utilizzabili, indipendentemente da dove risiedono.

La Suite si basa sulle ultime versioni della piattaforma SAP HANA, delle soluzioni SAP Data Hub, SAP Cloud Platform Big Data Services e dell’applicazione web SAP Enterprise Architecture Designer.

Crea le condizioni per lo sviluppo e la governance di applicazioni e sistemi analitici sicuri e di classe enterprise, nel quadro di una suite di soluzioni aperta, ibrida e multicloud che orchestra tutti i dati necessari in un ambiente unificato e affidabile.

Sap HANA Data Management Suite è la base per la creazione di applicazioni agili e basate sui dati che sfruttano le informazioni in tempo reale. Con una query la Suite può fornire risultati da un unico set di dati logici che, estesi all'intera azienda, trasformano in realtà il concept degli universal data.