Sap Hybris, il machine learning fa comprare meglio

Riconoscimento facciale, machine learning e IoT saranno sempre più gli strumenti per creare campagne di marketing mirate e per ottimizzare la shopping experience.

Lo dimostra Sap, con le soluzioni cloud Sap Hybris.

Le novità tecnologiche

SAP Hybris Marketing Cloud ora comprende un ventaglio di soluzioni per aiutare le aziende ad utilizzare il messaggio più idoneo con ogni target di consumatori, dando trasparenza alle proprie iniziative di marketing.

Basata sulla Digital Boardroom SAP, la Marketing Executive Dashboard presenta ai Chief marketing Officer una vista comprendente report che stimano il successo della campagna, individuazione trasparente di possibili problemi e indicazioni su nuove opportunità di marketing

SAP Leonardo, il sistema di innovazione digitale SAP, è alla base della tecnologia di riconoscimento facciale all’interno di SAP Hybris Marketing Cloud, introducendo un nuovo sistema di interazione con i consumatori in store. Usando l’analisi facciale il software collega sesso ed età del consumatore all’inventario disponibile, offrendo raccomandazioni personalizzate su grandi schermi.

SAP Hybris Customer Attribution, prima conosciuto come Abakus, fornisce agli specialisti di marketing una misurazione accurata delle campagne e attività di marketing che portano il consumatore ad acquistare. I dati sono raccolti lungo tutte le tappe del customer journey fornendo in tempo reale informazioni su cosa determina la conversione del cliente e su dove riallocare attività e budget.

La ricerca: i clienti vogliono risposte rapide Secondo una recente ricerca di SAP Hybris nove clienti su dieci (89%) si aspettano una risposta alle loro richieste entro le 24 ore. L’indagine su 20.000 consumatori di tutto il mondo, rivela che il modo più semplice per avere clienti soddisfatti è rispondere rapidamente mentre il modo migliore per perderli è condividere i loro dati senza il loro consenso. Quattro consumatori su cinque sono disposti a condividere alcuni dei loro dati con i brand: i più riluttanti sono i giapponesi (52%) mentre colombiani e indiani (entrambi al 92%) hanno meno problemi. Gli intervistati di tutti i paesi, con l’eccezione della Russia, sono disposti a condividere il proprio indirizzo email, ma nel Medio Oriente solo la metà è disposta a condividere il numero di cellulare.

La piattaforma Hybris permette di sfruttare l’IoT per personalizzare le offerte. Per esempio un brand può inviare un messaggio quando il consumatore raggiunge un determinato traguardo sul suo fitness tracker.

Per quanto riguarda la pricacy, la piattaforma supporta il General Data Protection Regulation che entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e permette di eseguire targetizzazioni preservando la protezione dei dati dei consumatori.

Ultima novità, SAP Hybris si apre ora a WeChat per entrare in contatto con oltre 889 milioni di utenti del social network cinese.

Machine Learning Program

Dieci aziende stanno già collaborando con SAP per introdurre funzioni di machine learning nelle soluzioni SAP Hybris Sales Cloud e SAP Hybris Service Cloud. Sono già oggi disponibili diverse esperienze nelle aree del marketing, vendite, assistenza e commercio digitale con l’uso di Personalizzazione avanzata, Merchandising contestuale, Bot di vendita, Affinity scoring, Analisi del sentiment, Analisi dei testi dei ticket di assistenza, Bot di assistenza.

Su 285 responsabili marketing, IT e di line of business intervistati da Sap Hybris più della metà afferma come, introducendo un’architettura software basata sui microservizi, sia stato possibile aumentare la scalabilità, la risoluzione e la capacità di scoprire gli errori, riducendo la dipendenza da una singola tecnologia.

Il problema è che mentre 9 digital strategist su 10 vorrebbero che la loro organizzazione accelerasse la transizione al digital business, solo un terzo delle aziende ha una strategia digitale ben definita.