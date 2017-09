Sap Hana più intelligente con il machine learning

Sap ha annunciato la disponibilità di SAP S/4HANA 1709, nuova release della suite ERP d che incorpora funzionalità predittive e di machine learning di SAP Leonardo nei processi core aziendali. SAP S/4HANA 1709 è disponibile anche in versione personalizzata per aree funzionali e settori di mercato.

Le nuove applicazioni incluse in SAP S/4HANA 1709 forniscono insight e informazioni di business in tempo reale, liberando risorse da attività ripetitive.

SAP Cash Application studia i criteri di corrispondenza dai dati storici aziendali per associare automaticamente le fatture con i pagamenti in entrata. Questo permette di creare centri di servizi condivisi più efficienti e consente ai responsabili finance di liberare tempo da dedicare ad attività più strategiche.

Le app SAP Fiori per i contratti a consumo consentono di prevedere la scadenza del contratto o l’esaurimento dei prodotti in anticipo per consentire negoziazioni e relazioni commerciali con i fornitori più efficaci. Con l'integrazione di SAP Predictive Analytics, i clienti possono ora stimare il consumo del contratto direttamente dall'applicazione e aggiornare il modello utilizzando i propri dati, il tutto con un solo clic.

Esigenze di settori verticali e Line-Of-Business

Riconoscendo le caratteristiche specifiche delle diverse industry, SAP S/4HANA 1709 offre nuove funzionalità per il settore dei prodotti minerari, di trasformazione e del retail, e ne facilita l'adozione in aziende di ogni settore.

I miglioramenti della release SAP S/4HANA 1709 rispondono anche alle esigenze degli utenti di diverse funzioni aziendali.

Finance: SAP Financial Closing cockpit è una parte fondamentale di SAP S/4HANA 1709, che offre ai clienti la possibilità di assicurarsi una chiusura più rapida delle operazioni fiscali, rispettando i requisiti normativi. Gli utenti business possono ottenere maggiore trasparenza e visibilità durante il ciclo di chiusura, aumentando la produttività grazie a operazioni automatizzate di chiusura e a una migliorata user experience.

Supply Chain: continuando il percorso di digitalizzazione della supply chain delle versioni precedenti, l'applicazione SAP Transportation Management è ora integrata nel core. Questo fornisce convergenza tra la catena di approvvigionamento e il sistema di produzione, dalla progettazione e previsione fino alla produzione e trasporto.

Marketing e vendite: la nuova versione consente alle aziende di armonizzare fatture, prezzi, servizi e altri processi guidati dal cliente per aziende con strategie distinte on-premise o private cloud.

Manufacturing: disponibile con la nuova versione, la soluzione SAP S/4HANA Manufacturing per produzione, progettazione e operation combina progettazione, interventi per una produzione estesa e soluzioni complesse di assemblaggio in una singola, potente e intuitiva user experience che copre tutta la pianificazione della produzione e i processi di business operativi. Le aziende manifatturiere possono ora ridurre al minimo le interruzioni di produzione derivanti dalle modifiche di routing, gestire semplicemente istruzioni di lavoro e ordini di produzione attraverso l'uso proattivo dell'analisi di impatto produttivo, utilizzando il più recente modello di progettazione e i dati aziendali in tempo reale.