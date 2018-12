Sap ha annunciato l’acquisizione di Contextor, tra le aziende leader in sviluppo e integrazione di soluzioni RPA, Robotic Process Automation. Non per nulla il claim principale di Contextor è “We augment humans with bots”, senz’altro molto esplicativo riguardo alla mission della società.

L’obiettivo dell’acquisizione è accelerare lo sviluppo e l'espansione della sua piattaforma SAP Leonardo Machine Learning.

La tecnologia di Robotic process automation di Contextor ha lo scopo di alleggerire gli utenti business dall'esecuzione di attività ripetitive. Abilita inoltre l’RPA assistito e non presidiato all’interno e tra le applicazioni.

A tutt’oggi, i clienti di Contextor hanno implementato più di 100.000 bot per l’automazione dei processi aziendali. La tecnologia Robotic process automation aiuterà a semplificare le interazioni dell’interfaccia utente tra applicazioni Sap e non Sap.

L’RPA di Contextor sarà abbinato alla piattaforma SAP Cloud Platform e alla tecnologia di intelligenza artificiale conversazionale e alle capacità di elaborazione dei documenti fornite da SAP Leonardo Machine Learning. Allo scopo di offrire una RPA intelligente che l'azienda tedesca ha poi l’intenzione di includere nelle sue principali soluzioni.

La Robotic process automation intelligente di Sap

L’integrazione di una RPA intelligente in SAP S/4HANA è prevista per la prima metà del 2019. Altre applicazioni seguiranno subito dopo. Con la tecnologia RPA di Contextor, Sap prevede di automatizzare la metà di tutti i processi di business supportati dal proprio software ERP nei prossimi tre anni.

Contextor ha la sede vicino a Parigi ed è stata fondata nel 2000. È specializzata nella ricerca e sviluppo di software RPA per fornire applicazioni di supporto, procedure guidate e bot stand-alone intelligenti, agili ed efficienti.

Markus Noga, head, machine learning di Sap, ha commentato l’acquisizione sottilineando che “Con l’RPA intelligente accelerato di Contextor, le aziende saranno in grado di raggiungere il livello elevato di automazione necessario per diventare imprese intelligenti. L’acquisizione rappresenta un grande passo verso l’orchestrazione dell’automazione dei processi e aiuterà Sap a immettere funzionalità RPA nelle nostre applicazioni, in primo luogo in S/4HANA”.

Di recente l'azienda ha anche annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisto di Qualtrics.