In occasione del Festival della canzone italiana, Sanremo diventa la località di riferimento della musica e dello spettacolo. Quest’anno, tuttavia, Sanremo non è solo la città della musica e dei fiori. Siamo agli albori di una nuova era per quel che riguarda le tecnologie wireless per le comunicazioni. E anche Sanremo è coinvolta in questa rivoluzione.

Tim ha infatti acceso a Sanremo alcune antenne per la nuova rete 5G. Le antenne utilizzano le frequenze acquisite in occasione della recente gara indetta dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Nella gara per l’acquisizione delle frequenze, Tim ha messo in campo un investimento complessivo di 2,4 miliardi di euro. L’azienda si è aggiudicata un blocco a 3.700 MHz per 80 MHz totali, e un blocco a 26 GHz per 200 MHz totali. Oltre ai due blocchi a 700 MHz.

Il 5G su Sanremo

Le frequenze utilizzate da Tim per l’occasione sono quelle disponibili dal primo gennaio di quest'anno, sulla banda 3,7 GHz. Mediante le nuove antenne intelligenti 5G Ericsson (massive MIMO), sono in grado di adattarsi dinamicamente alla posizione dei singoli clienti e al traffico dati generato.

Il network 5G di Tim ha consentito di connettere alla rete i primi prototipi di terminali potenziati dal modem 5G Qualcomm Snapdragon X50. La piattaforma mobile 5G di Qualcomm è tra i protagonisti di questa fase di test e messa a punto.

Questi prototipi sono stati testati per la prima volta in Italia nei laboratori Tim alla fine del 2018. Anticipano gli smartphone commerciali che ci si attende che arriveranno sul mercato durante il 2019.

Sanremo rientra dunque tra le prime città d’Italia a essere dotate di questa infrastruttura di nuova generazione. Grazie a essa, ha sottolineato Tim, verrà coperta tutta l’area del centro della città.

Oltre alla copertura con tecnologia 5G di nuova generazione, Tim ha anche potenziato nella città di Sanremo la rete 4.5G. Ciò, grazie a 44 antenne micro e macro cellulari, tutte collegate in fibra, per un totale di 136 celle. Queste sono in grado di offrire una copertura del 99% della popolazione, afferma TIM.

Le aree dimostrative

Non essendo ancora disponibili device commerciali con supporto 5G, questa iniziativa rischierebbe di interessare solo un ristretto gruppo di tecnici. Per questo Tim ha predisposto aree dimostrative dedicate alla sperimentazione della virtual reality e dei nuovi servizi.

Grazie alla nuova rete, nella settimana del Festival è possibile sperimentare il video streaming live 4K 360° in realtà virtuale. Dei corner dedicati si trovano presso il Forte Santa Tecla, Piazza Cristoforo Colombo e la Sala Stampa del Teatro Ariston. Qui, i visitatori saranno trasportati negli eventi che avranno luogo in Piazza Cristoforo Colombo.

La dimostrazione permette la visita immersiva della scena attraverso l’utilizzo di una telecamera ad alta definizione. E naturalmente sfruttando le potenzialità della rete mobile 5G: alta banda e bassa latenza. Questi servizi innovativi possono abilitare nuovi scenari negli ambiti del turismo, della pubblica sicurezza e dell’Industry 4.0.

Sempre presso Piazza Cristoforo Colombo e il Forte Santa Tecla è inoltre possibile sperimentare un servizio di visite guidate. Queste rientrano nei progetti legati al turismo digitale. I visitatori sono accompagnati in un tour immersivo di Piazza Navona a Roma e delle Gallerie Pietro Micca di Torino. Ciò avviene attraverso l’utilizzo di occhiali per la realtà virtuale. E con la possibilità di interagire con una guida reale del museo ed esplorare aree attualmente non accessibili al pubblico.