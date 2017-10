Sanità: ecco la piattaforma che migliora la relazione medico paziente

Modellata sul sistema americano, MedMo è una piattaforma per la sanità che permette un contatto più facile e permanente fra medico e paziente tramite Sms.

Disponibile gratuitamente per qualsiasi paziente a patto che sia dotato di un telefono cellulare, MedMo tiene sotto controllo la lista dei medicinali prendendo nota delle eventuali modifiche. Inoltre è al corrente delle medicine che stanno finendo e raccogliere e analizzare misurazioni come peso, pressione o glucosio in modo da poter apportare modifiche alle prescrizioni dei farmaci.

In questo modo c’è un diverso engagement dei pazienti che si sentono più coinvolti dalla cura, mentre il medico si libera dai compiti di routine.

Un cruscotto online fornisce informazioni sui singoli pazienti.

Al momento della visita è possibile visualizzare quanto accaduto fino a oggi e controllare l’andamento dell’ultima visita.

I risultati possono essere condivisi con altri colleghi. Per la ricezione delle modifiche i pazienti possono designare anche un familiare che viene informato in tempo reale.

Dal punto di vista dei pazienti Medmo può essere utilizzato anche per conoscere i costi di un eventuale intervento e collegarli all’assicurazione sanitaria dell’utente in modo da trovare il “fornitore” giusto per le disponibilità del paziente.

In più, quando si è in cerca di un medico, basta elencare ciò che serve, disponibilità a spostamenti e budget disponibile per trovare la disponibilità di qualcuno. Tutto senza sorprese finali sul prezzo per test, interventi e visite.