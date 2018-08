Arrivano due nuovi modelli di tablet da Samsung: il Galaxy Tab S4 e il Galaxy Tab A 10.5”.

Il Galaxy Tab S4 è progettato per la produttività in movimento, ma anche per chi chiede funzionalità di intrattenimento.

Il modello A 10.5” viene invece presentato da Samsung come “il tablet per tutta la famiglia”. Quindi un dispositivo general-purpose e, anche in questo caso, con un occhio all’intrattenimento.

L'S4 sarà disponibile a partire dalla fine del mese di agosto, in versione LTE e Wi-Fi. Il prezzo delle due versioni è, rispettivamente, di 799 euro e 729 euro, e le colorazioni Black e Grey.

Anche per il Galaxy Tab A 10.5” la data di disponibilità è la stessa. Così come la diversificazione nelle versioni LTE e Wi-Fi e le colorazioni Black e Grey. Chiaramente in questo caso, dato il target, il prezzo è più accessibile. È, rispettivamente, di 399 euro e 349 euro. Vediamo le caratteristiche principali dei due nuovi modelli.

Samsung Galaxy Tab S4, con DeX e S Pen

Questo modello è indicato per la produttività in movimento. Con questo modello Samsung introduce per la prima volta su un tablet l’utilizzo di Samsung DeX. Quindi Galaxy Tab S4 premette di passare da un’esperienza d’uso mobile basata sull’interfaccia Android a una di tipo desktop. Con Samsung DeX è possibile aprire più finestre da app Android in stile desktop, incluso il pacchetto Microsoft Office. Questa modalità è accessibile quando il tablet è connesso alla Book Cover Keyboard (venduta separatamente) o quando viene avviata dal Pannello Rapido.

Con l’opzione di estensione della Samsung DeX è possibile utilizzare un monitor esterno attraverso un adattatore HDMI (non incluso). Per quanto riguarda la mobilità, grazie a una batteria da 7.300 mAh, consente fino a 16 ore di riproduzione video. È inoltre integrata la piattaforma di sicurezza Samsung Knox.

La S Pen di Samsung è inclusa nella confezione del Galaxy Tab S4. La S Pen consente di prendere appunti, personalizzare testi, fissare idee o accedere ad altre funzioni di creatività e comunicazione. Galaxy Tab S4 è dotato di uno schermo da 10,5 pollici, nonostante le dimensioni simili al precedente Tab S3 9.7”. Il display è un Super AMOLED da 2560x1600 pixel con rapporto 16:10 e una risoluzione di 287 PPI. Galaxy Tab S4 è inoltre dotato di quattro altoparlanti ottimizzati da AKG con audio surround Dolby Atmos. Oltre alla produttività, come dicevamo, c’è spazio per l’intrattenimento.

Galaxy Tab A 10.5”

Il modello Galaxy Tab A 10.5” è adatto a tutta la famiglia e meno impegnativo dal punto di vista economico. Pur con caratteristiche inferiori in quanto a processore e dotazione di memoria, anche qui c’è attenzione per l’intrattenimento. Galaxy Tab A 10.5” è dotato di un display da 10,5 pollici in 16:10. Oltre che di quattro altoparlanti con supporto audio Dolby Atmos.

Visto il target familiare, può essere utile ai genitori la Modalità Bambino, che consente di controllare i contenuti e il tempo di utilizzo. Essa offre anche l’interfaccia tablet di Samsung pensata per i bambini, progettata per rendere apprendimento e intrattenimento semplici, sicuri e divertenti. I genitori possono anche utilizzare la modalità multiutente in Galaxy Tab A 10.5”, per creare diversi account sullo stesso dispositivo.

Maggiori informazioni sul sito del produttore.