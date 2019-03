Samsung Galaxy Watch Active disponibile in Italia

È disponibile da oggi in Italia il nuovo indossabile di Samsung, Galaxy Watch Active,

Dotato di funzionalità Premium, Galaxy Watch Active ha una linea sportiva. Il design punta su discrezione e leggerezza, con un display che consente di visualizzare velocemente tutti i traguardi raggiunti. È possibile abbinare al quadrante personalizzabile un cinturino sportivo, scegliendo tra quattro colorazioni Silver, Black, Rose Gold e Green.

Galaxy Watch Active dispone di funzionalità di monitoraggio dell’attività fisica, del sonno e del benessere.

Monitoraggio dell’allenamento: Galaxy Watch Active è in grado di capire automaticamente se si sta correndo, usando la cyclette, il vogatore, l’ellittica o iniziando un allenamento dinamico. Oppure, basta scegliere l’attività che si preferisce e iniziare: si possono selezionare manualmente oltre 39 attività, impostare gli obiettivi giornalieri e monitorare i progressi.

Analisi del sonno: tiene traccia di quattro diversi livelli, inclusa la fase REM, in modo da poter controllare il sonno e monitorarne i cicli.

Gestione dello stress: con la funzionalità Stress Tracker è possibile tenere sotto controllo i livelli di stress e puntare al benessere a lungo termine, iniziando con esercizi di respirazione direttamente dal widget.

Galaxy Watch Active è compatibile con con sistema operativo Android 5 o superiore con RAM 1.5GB o superiore e con iPhone 5 o superiore e sistema operativo iOS 9.0 o superiore (le funzioni disponibili per smartphone con sistema operativo iOS sono limitate).

Offre funzionalità di allenamento in tempo reale, monitoraggio delle attività all’aperto o al chiuso e offre app di terze parti come Under Armour, Spotify e Strava. È possibile controllare Galaxy Watch Active usando la voce grazie alle funzionalità vocali di Bixby che permettono di effettuare chiamate o inviare messaggi senza prendere in mano il telefono.

Lo smartwatch approda sul mercato italiano con una promozione speciale: acquistandolo dal 15 al 29 marzo si ricevere in omaggio il Samsung Wireless Battery Pack (EB-U1200CSEGWW), caricabatterie portatile che consente di ricaricare device in modalità wireless.

È in vendita nelle principali insegne di elettronica di consumo e negli shop online al prezzo di 249 euro.

Per usufruire della promozione e ricevere il Samsung Wireless Battery Pack direttamente a casa, dopo aver acquistato Galaxy Watch Active, bisogna registrare il prodotto su Samsung Members il prodotto.

Galaxy Watch Active: scheda tecnica Categoria Caratteristiche Colori Silver, Black, Rose Gold, Sea Green Dimensioni & Peso 40mm, 39.5 x 39.5 x 10.5mm, 25g Display 1.1” (28mm) 360 x 360 AMOLED, Full Color Always On Display Corning® Gorilla® Glass 3 Cinturini 20mm (intercambiabili) Batteria 230mAh Processore Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz OS Tizen-based Wearable OS 4.0 Memoria 768MB RAM + 4GB memoria interna*** Connettività Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass Sensori Accelerometro, Barometro, Frequenza cardiaca, Giroscopio, Luminosità Ricarica Wireless Resistenza 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Compatibilità Android 5 o superiore con RAM 1.5GB o superiore. iPhone 5 o superiore e sistema operativo iOS 9.0 o superiore (le funzioni disponibili per smartphone con sistema operativo iOS sono limitate).