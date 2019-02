Ormai tutti davano per scontato che la nuova gamma Samsung Galaxy S10 sarebbe stata di 3 modelli. Invece la società ne ha presentati addirittura quattro. A partire dal mainstream Galaxy S10, ideato per chi desidera uno smartphone premium con prestazioni potenti senza compromessi. Galaxy S10+ per gli utenti che vogliono sempre il massimo e il Galaxy S10e per chi desidera un formato compatto con uno schermo piatto ma non vuole rinunciare a molte delle funzioni da top di gamma. Infine, ma sarà disponibile in un secondo momento, anche il Galaxy S10 5G, pensato per chi è già proiettato verso il futuro e punta alla massima velocità disponibile. Samsung non poteva certo scegliere modo migliore per celebrare il decimo anniversario dal lancio del suo smartphone più rappresentativo.

Diversi i punti di contatto con la serie 9 ma anche tante le piccole e grandi innovazioni apportate (su questa pagina il confronto diretto). La prima la più evidente è lo schermo. Nel Galaxy S10 è il primo display Infinity-O realizzato da Samsung con tecnologia Dynamic AMOLED. I bordi sono ridotti al minimo, tutti i sensori integrati sotto lo schermo per garantire un’esperienza di visualizzazione senza distrazione. Inoltre, per la prima volta su uno smartphone viene supportata la tecnologia HDR10+, e viene offerta la certificazione VDE per fornire colori vivaci, un elevato contrasto, neri più profondi e bianchi più luminosi.

Il display Dynamic AMOLED è poi in grado di ridurre l’emissione di luce blu per evitare un affaticamento della vista senza compromettere la qualità dell’immagine.

Galaxy S10 include anche il primo lettore di impronte digitali a ultrasuoni, in grado di leggere i contorni 3D dell’impronta per offrire un più elevato livello di sicurezza.

Più fotocamere, maggiore versatilità

Galaxy S10 Samsung introduce nuove tecnologie per la fotocamera e un’intelligenza avanzata volte a rendere ancora più semplice scattare foto e riprendere video. Un esempio in questo senso è la presenza per la prima volta nella serie Galaxy di un obiettivo ultra-grandangolare con un campo visivo di 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano. Ideale per scatti di paesaggi, panorami e persino per foto con numerosi soggetti. In totale gli obiettivi sono tre sulla fotocamera posteriore e uno su quella anteriore (due sul modello 10+).

All’ultra-grandangolo si aggiunge la registrazione video Super Steady, che, grazie alla tecnologia di stabilizzazione digitale, permette di catturare il momento in qualsiasi situazione. Sia la fotocamera anteriore che quella posteriore possono registrare in UHD. La fotocamera posteriore supporta anche lo standard HDR10+.

Non potevano poi mancare nuove funzioni intelligenti ancora più avanzate con una Neural Processing Unit (NPU) dedicata, che permette di ottenere scatti di ottimo livello senza dover selezionare manualmente le impostazioni pro della fotocamera. La funzione Ottimizzatore Scene, per esempio, può riconoscere ed elaborare molte più scene rispetto al passato, grazie alla NPU, migliorando la qualità delle immagini e il tono dei colori. La funzione Suggerimenti Scatti invece consiglia la composizione perfetta per ogni scatto per avere sempre la foto migliore.

Funzioni intelligenti per prestazioni al top

Galaxy S10 è il dispositivo più intelligente mai realizzato da Samsung: un software basato sull’apprendimento automatico rende ogni singola attività ancora più semplice e smart.

In tal senso va vista per esempio la nuova tecnologia che consente di ricaricare facilmente i dispositivi con certificazione Qi semplicemente avvicinandoli al retro di Galaxy S10. Per la prima volta, la funzione Condivisione di carica wireless consentirà di ricaricare anche i dispositivi wearable compatibili.

Dal canto suo, il nuovo software con intelligenza artificiale di Galaxy S10 ottimizza automaticamente la gestione della batteria, della CPU, della RAM e perfino la temperatura del dispositivo in base al modo in cui si utilizza il telefono, continuando a imparare e migliorare nel corso del tempo. Sfruttando le funzionalità di intelligenza artificiale, Galaxy S10 apprende anche il modo in cui l’utente utilizza il dispositivo per avviare più rapidamente le app utilizzate più di frequente e ottimizzando i processi in background.

Galaxy S10 è dotato di una connettività Wi-Fi intelligente che consente una connessione ininterrotta e sicura, passando senza soluzione di continuità da Wi-Fi a LTE, nonché segnalando all’utente le connessioni Wi-Fi potenzialmente rischiose. Galaxy S10 supporta anche il nuovo standard Wi-Fi 6, rendendo possibile migliori prestazioni Wi-Fi quando è connesso a un router compatibile. Lo smartphone è compatibile anche con la connessione LTE Cat.20, che consente il download e la navigazione fino a 2 Gbps.

In Galaxy S10, Bixby automatizza le routine dell’utente e fornisce consigli personalizzati per semplificare la vita. Con routine preimpostate e personalizzabili Galaxy S10 rende le cose più semplici riducendo automaticamente i tocchi sul dispositivo e velocizzando le operazioni durante la giornata.

Anche in versione 5G

Come si diceva, Samsung Galaxy S10 sarà disponibile anche in versione 5G caratterizzato dal display Galaxy serie S più ampio mai realizzato (un Infinity-O da 6,7 pollici), da una fotocamera di profondità 3D di Samsung (per catturare immagini 3D per le funzioni Video Live Focus e Automatic Ruler) e sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica Super Fast Charging a 25 W. La disponibilità è prevista per maggio.

Prezzi e disponibilità

Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e saranno disponibili nelle colorazioni Prism White, Prism Black, Prism Green e Canary Yellow (quest’ultimo solo versione Galaxy S10e). Galaxy S10+ sarà anche disponibile in due nuovi modelli Premium: Ceramic Black e Ceramic White.

Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e saranno in vendita nei negozi e online a partire dall’8 marzo 2019 in mercati selezionati. I prezzi partono da 779 euro per Galaxy S10e, 929 euro per Galaxy S10, 1.029 euro per Galaxy S10+. Samsung accetta già da ora i preordini per Galaxy S10 e Galaxy S10+. Per un periodo di tempo limitato, gli utenti che preordinano un Galaxy S10 o Galaxy S10+ riceveranno un paio di auricolari Galaxy Buds (del valore di 149 euro).

Di seguito le specifiche della nuova linea Galaxy S10

Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Prezzi 929 euro 1.029 euro 779 euro Schermo Display AMOLED dinamico curvo Quad HD+ da 6,1 pollici, 19:9 (550 ppi) *La risoluzione predefinita è Full HD+ e può essere cambiata in Quad HD+ (WQHD+) nelle impostazioni. Display AMOLED dinamico curvo Quad HD+ da 6,4 pollici, 19:9 (522 ppi)

*La risoluzione predefinita è Full HD+ e può essere cambiata in Quad HD+ (WQHD+) nelle impostazioni. Display AMOLED dinamico Flat Full HD+ da 5,8 pollici, 19:9 (438 ppi) **La diagonale è riferita all’area rettangolare dello schermo, senza tenere conto degli angoli arrotondati. L’area visualizzabile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati e del foro della fotocamera. Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con doppio OIS

- Teleobiettivo: 12 MP AF, F2.4, OIS (45°)

- Grandangolo: 12 MP Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra-Wide: 16 MP FF, F2.2 (123°)

- Zoom ottico 0,5X/2X, zoom digitale fino a 10xAnteriore:

- Selfie UHD : 10 MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) Posteriore: Tripla fotocamera con doppio OIS

- Teleobiettivo: 12 MP AF, F2.4, OIS (45°)

- Grandangolo: 12 MPDual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra-Wide: 16 MP FF, F2.2 (123°)

- Zoom ottico 0,5X/2X, zoom digitale fino a 10xAnteriore: Doppia fotocamera

- Selfie: 10 MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°)

- Profondità RGB: 8 MP FF, F2.2 (90°) Posteriore: Doppia fotocamera con OIS

- Grandangolo: 12 MPDual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra-Wide: 16 MP FF, F2.2 (123°)

- Zoom ottico 0,5X, zoom digitale fino a 8xAnteriore:

- Selfie: 10 MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) Corpo 70,4 x 149,9 x 7,8 mm, 157 g 74,1 x 157,6 x 7,8 mm, 175 g (Ceramic: 198 g) 69,9 x 142,2 x 7,9 mm, 150 g Processore per le applicazioni Processore Octa-core 8nm a 64 bit (max. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) Memoria 8 GB di RAM (LPDDR4X), 128 GB/512 GB + slot MicroSD (fino a 512 GB) 8 GB/12 GB di RAM (LPDDR4X), 128 GB/512 GB/1 TB + slot MicroSD (fino a 512 GB) 6 GB di RAM (LPDDR4X), 128 GB

+ slot MicroSD (fino a 512 GB) *La memoria utente è inferiore alla memoria totale a causa del sistema operativo e del software utilizzato per l’esecuzione delle funzionalità del dispositivo. La memoria utente effettiva varia a seconda dell’operatore e può cambiare dopo l’esecuzione di aggiornamenti software. Scheda SIM Doppia (ibrida): uno slot Nano SIM e uno slot Nano SIM o uno slot MicroSD (fino a 512 GB) Batteria 3.400 mAh (valore tipico) 4.100 mAh (valore tipico) 3.100 mAh (valore tipico) Ricarica rapida compatibile con cavo e in modalità wireless Velocità di ricarica wireless migliorate grazie a Fast Wireless Charging 2.0 Wireless PowerShare Sistema operativo Android 9.0 (Pie) Rete Enhanced 4x4 MIMO, fino a 7CA, LAA, LTE Cat. 20

- 2.0 Gbps in download, 150 Mbps in caricamento Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM -1,2 Gbps in download/1,2 Gbps in caricamento Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, posizione (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) Pagamento NFC, MST Sensori Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali a ultrasuoni, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di frequenza cardiaca, sensore di prossimità, sensore di luce RGB Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali capacitivo, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luce RGB Autenticazione Tipo di blocco: Trascinamento, Segno, PIN, Password

Tipi di blocco biometrico: Impronte digitali, Viso Audio Altoparlanti stereo ottimizzati da AKG Audio surround con tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclusi) Formato di riproduzione audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM